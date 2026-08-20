Tiene la CEGAIP agonía millonaria

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La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) sigue generando un gasto millonario para el erario potosino, pese a que actualmente opera con solo dos comisionados y su desaparición aún no se concreta por parte del Congreso del Estado.

Gasto millonario en nómina y estructura operativa

El reporte de egresos de la CEGAIP correspondiente a julio de 2026 muestra que la dependencia mantiene una estructura de trabajadores y directivos que genera gastos superiores al millón de pesos tan en sus gastos personales.

La primera quincena de ese mes pagó 444 mil 244.80 pesos por concepto de nómina. Si ambas quincenas fueran equivalentes, rondaría los 888 mil 489 pesos mensuales.

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A este monto se agregan pagos individuales de algunos funcionarios. El comisionado Presidente tiene una remuneración mensual de 80 mil 030 pesos, mientras que el Comisionado Numerario recibe 78 mil 772 pesos. En conjunto, ambos representan 158 mil 802 pesos mensuales, sin considerar bonos, apoyos u otras prestaciones.

También aparece un pago mensual de 25 mil 076.80 pesos correspondiente a Gabriela López Fraga, directora administrativa.

Congreso mantiene pendiente definición sobre CEGAIP

Estos conceptos son solo parte de los egresos, a los que se suman finiquitos, servicios y otros gastos de operación. Por ello, el costo de mantener la estructura de la CEGAIP supera los 2 millones de pesos mensuales, de acuerdo con el conjunto de egresos registrados.

El gasto resulta significativo debido a que la comisión actualmente funciona con únicamente dos comisionados, mientras el Congreso del Estado mantiene pendiente la conclusión del proceso para definir su desaparición y la transferencia de sus funciones.

Así, mientras el Congreso no concluya el proceso que determine el futuro de la CEGAIP, el Estado continúa destinando millones de pesos para mantener en operación un organismo destinado a la desaparición.