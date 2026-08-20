Irán rechaza amenazas económicas de Trump y advierte sobre consecuencias

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Irán restó importancia el jueves a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de infligir dolor económico y aislamiento, al tiempo que seis países europeos condenaban a Israel por un proyecto de asentamientos.

Médicos Sin Fronteras criticó la decisión del ejército de Israel de no investigar dos ataques mortales contra el personal de la organización médica humanitaria, y en Ciudad de Gaza se celebró un funeral masivo por 50 personas muertas en ataques aéreos israelíes hace casi tres años, pero cuyos restos acaban de ser recuperados.

Este es un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra de Irán y el conjunto más amplio de Oriente Medio el jueves.

Irán denuncia amenaza económica de Trump

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, rechazó las amenazas económicas formuladas contra su país y sostuvo que esas "políticas fallidas" avivarán más hostilidad entre los iraníes y "traerán más fracasos".

Los comentarios de Araghchi se produjeron pocas horas después que Trump amenazara con "medidas económicas aplastantes" contra Irán. Trump prometió una "guerra económica y aislamiento a una escala sin precedentes", pero ofreció pocos detalles.

En una publicación en redes sociales, Araghchi afirmó que las amenazas buscan desviar la atención de la población estadounidense de los problemas financieros internos, y añadió que el "terrorismo económico" de Estados Unidos amenaza la economía global y la soberanía nacional de países de todo el mundo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el jueves que Irán enfrentará el "mayor aislamiento económico coordinado en la historia del mundo".

En una entrevista con CNBC, Bessent amenazó con sanciones secundarias a naciones y empresas que hagan negocios con Irán, y dijo que es hora de que los aliados de Estados Unidos tomen una decisión sobre de qué lado están.

El gobierno de China, junto con India, son grandes compradores de petróleo iraní, aunque Bessent no los mencionó por su nombre.

Médicos Sin Fronteras condena al ejército de Israel

Médicos Sin Fronteras señaló que la decisión del ejército de Israel de no abrir una investigación penal sobre dos ataques en los que murieron cuatro personas muestra que el país no asumirá responsabilidad por atacar a civiles.

El grupo internacional de ayuda ahora quiere que se realice una pesquisa imparcial sobre las muertes, pero no especificó quién debería encabezar el esfuerzo.

Médicos Sin Fronteras pidió al ejército de Israel que investigara un ataque contra un convoy en Ciudad de Gaza en noviembre de 2023 y un ataque contra el refugio de la organización en Jan Yunis en febrero de 2024. En un anuncio emitido el miércoles, Israel descartó investigaciones penales sobre los dos casos, en los que las tropas mataron a empleados de la organización.

La decisión del ejército de Israel muestra que "no hay perspectiva de rendición de cuentas dentro del sistema legal israelí por la muerte de nuestro personal, así como no ha habido rendición de cuentas por el genocidio en curso de Israel contra los palestinos", sostuvo Médicos Sin Fronteras en un comunicado en el que mencionó a 15 miembros del personal y 1.700 trabajadores de la salud muertos en Gaza desde octubre de 2023.

Israel niega las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra y asegura que su ofensiva va dirigida a Hamás tras el ataque del grupo miliciano contra el sur de Israel que mató a 1.200 personas y tomó a 251 rehenes el 7 de octubre de 2023. Israel culpa a Hamás por las muertes de civiles, porque opera en zonas pobladas en la pequeña y superpoblada Franja de Gaza.

Reino Unido y otros países reprueban plan de asentamientos en Cisjordania

Seis países europeos junto con Canadá condenaron el más reciente avance en un polémico proyecto israelí de asentamientos cerca de Jerusalén que, en la práctica, partirá en dos el territorio ocupado de Cisjordania.

El Ministerio israelí de Construcción y Vivienda emitió una licitación para construir varios complejos con más de 1.200 viviendas en total en una extensión abierta de terreno al este de Jerusalén. Es un paso más en un proyecto considerado durante más de dos décadas, que, según los críticos, impedirá el establecimiento de un Estado palestino contiguo en el territorio.

En una declaración conjunta, los mandatarios de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega y Canadá afirman que el derecho internacional indica claramente que el asentamiento es ilegal y señaló los "niveles sin precedentes de violencia por parte de colonos contra civiles".

"Instamos al gobierno de Israel a retractarse de estos planes de inmediato y poner fin a su expansión de asentamientos en Cisjordania. No solo nos alejarán más de la paz, sino que además socavan aún más la posición internacional de Israel", escribieron los países.

Egipto y Jordania también condenaron la medida de Israel.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, respondió el jueves defendiendo "el derecho histórico del pueblo judío a restablecer su hogar nacional en la Tierra de Israel —incluida el área en cuestión". Saar criticó al gobierno británico por "culpar solo a Israel mientras ignora el extremismo palestino".

Funeral en Gaza por 50 muertos en ataques iniciales de la guerra

Se realizó un funeral masivo el jueves en Ciudad de Gaza para recordar a 50 palestinos muertos en ataques israelíes en los primeros meses de la guerra entre Israel y Hamás, pero cuyos restos apenas fueron recuperados recientemente de debajo de los escombros.

Decenas de dolientes llevaron los restos, cubiertos con banderas palestinas, por calles llenas de escombros antes de bajarlos a las tumbas. Algunos sostenían retratos y carteles con fotos de los fallecidos.

"Pudimos recuperarlos después de tres años de guerra, después de tres años de angustia, dolor y tortura. Pudimos recuperarlos y darles dignidad en su lugar de descanso final. Pudimos rezar por ellos y enterrarlos", dijo Lina Karam, quien perdió a su padre y a otros miembros de su familia.

Los 50 cuerpos pertenecían a tres familias que murieron en ataques aéreos en noviembre y diciembre de 2023.

La guerra de casi tres años ha provocado la muerte de más de 73.400 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El Ministerio, que formaba parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados considerados generalmente fiables por agencias de la ONU y organizaciones internacionales. No distingue entre civiles y milicianos, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad del total.

Estados Unidos sanciona red que apoya a Hezbollah

Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones contra una red de personas que presuntamente canalizó efectivo hacia Líbano para el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, respaldado por Irán.

La red, dirigida por el empresario turco Yunus Alper Yilmaz, utiliza correos que viajan en vuelos comerciales entre Líbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irán "para mover sumas de hasta cientos de millones de dólares entre jurisdicciones, proporcionando una vía fuera del sistema financiero formal" para transferir fondos a Hezbollah, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado.

El Tesoro también redesignó a Hezbollah —que ya estaba sancionado por Estados Unidos— como un representante iraní que actúa en nombre de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y no como una operación independiente.

La redesignación busca subrayar que Hezbollah "opera con poca o ninguna consideración por la soberanía libanesa, el pueblo libanés o el Estado libanés", se lee en el comunicado del Tesoro.

Turquía niega que delegación haya visitado base siria atacada por Israel

Turquía negó que una delegación militar turca hubiera visitado una base aérea en el norte de Siria que fue alcanzada por ataques aéreos israelíes, y prometió seguir apoyando a Siria en sus esfuerzos por reconstruir su ejército.

Los ataques israelíes impactaron la base de Abu Duhur a primera hora del martes, causando daños pero no víctimas. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que Israel había atacado la base porque Siria estaba "a punto de vulnerar" un "statu quo en asuntos de seguridad" acordado al permitir que tropas turcas se desplegaran en el sitio.

Funcionarios sirios han dicho que una delegación turca visitó la base antes del ataque israelí para revisar los trabajos de rehabilitación en marcha.

Alto diplomático de Siria habla sobre Oriente Medio en Pakistán

El ministro sirio de Relaciones Exteriores, Asaad al-Shibani, llegó a Islamabad para sostener conversaciones que se espera se centren en asuntos regionales, informó el Ministerio paquistaní de Relaciones Exteriores.

La visita se produce días después que Israel bombardeara una base aérea en el norte de Siria, causando daños pero sin víctimas.

Las autoridades paquistaníes señalan que el liderazgo político y militar del país sigue en contacto con Irán y con Estados Unidos en torno a los esfuerzos para rebajar las tensiones e impulsar la reanudación de las conversaciones, después que venciera un plazo de 60 días contemplado en un memorando de entendimiento de junio. El acuerdo fue negociado por Pakistán con ayuda de países de la región.

Repatrian restos de tripulantes paquistaníes muertos en ataque hutí

Los cuerpos de dos paquistaníes muertos en el ataque hutí de la semana pasada contra un buque comercial con bandera de Tanzania en el estrecho de Bab el-Mandeb fueron repatriados a Pakistán.

Seis marinos paquistaníes que resultaron heridos en el ataque también regresaron sanos y salvos al país, indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, en una publicación en X.