"No era bache", pero sí puso en riesgo a conductores

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La abertura denunciada por automovilistas en la lateral de Circuito Potosí no era técnicamente un bache, pero sí un desperfecto que representaba un riesgo para quienes circulaban por la vialidad, especialmente para motociclistas.

Luego de las críticas difundidas en redes sociales, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que el problema correspondía a un pozo de visita del sistema de drenaje, cuya tapa se desplazó a consecuencia de las lluvias recientes.

Aunque la dependencia aclaró que no se trataba de un bache, reconoció que fue necesaria la intervención de su personal para atender la abertura y restablecer las condiciones de seguridad en la lateral.

El desperfecto generó cuestionamientos entre usuarios debido a sus dimensiones y al peligro que representaba para los vehículos. Una caída en ese punto podía provocar daños materiales o la pérdida de control de alguna unidad.

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Seduvop precisó que el pozo de visita forma parte de la infraestructura de drenaje de la lateral de Circuito Potosí y aseguró que es independiente del paso a desnivel ubicado frente a la Arena Potosí.

La dependencia agregó que dicho paso a desnivel continúa operando con normalidad, con lo que buscó descartar que la abertura estuviera relacionada con posibles afectaciones estructurales en esa obra.

Sin embargo, no informó cuánto tiempo permaneció desplazada la tapa, si el punto fue señalizado antes de la reparación ni si se registraron vehículos dañados o personas lesionadas.

Tras la atención del desperfecto, Seduvop anunció que mantendrá recorridos de supervisión en Circuito Potosí, principalmente durante la temporada de lluvias, para detectar posibles afectaciones en la infraestructura urbana.

También aseguró que continuará con acciones preventivas para conservar las vialidades en condiciones adecuadas y ofrecer mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

Así, el desperfecto señalado en redes sociales como un peligroso bache resultó ser un pozo de visita abierto: una diferencia técnica que no eliminaba el riesgo para automovilistas y motociclistas.