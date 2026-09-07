Accidente aéreo de Amazon deja 5 fallecidos

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Miami, Flo.- Un avión de carga de Amazon salió el domingo de una pista del Aeropuerto Internacional de Miami, dejando al menos cinco personas muertas al chocar contra vehículos y arder en llamas, informaron las autoridades.

La aeronave pasó del final de la pista aproximadamente a las 2 de la tarde, después de arribar desde San Juan, Puerto Rico.

Cinco personas murieron, tres más resultaron gravemente heridas y otras dos fueron hospitalizadas con lesiones menos graves, indicaron funcionarios del condado de Miami-Dade en conferencia de prensa.

Funcionarios locales dijeron el domingo que era demasiado pronto para determinar si las personas que murieron estaban a bordo del avión o en los vehículos contra los que chocó.

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El choque, que provocó una espesa columna de humo negro, dejó atrapados al piloto y al copiloto en la cabina ya algunos ocupantes dentro de los autos, dijo el jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, Ray Jadallah. Añadió que otra persona quedó atrapada debajo de un vehículo.

Según imágenes en redes sociales, el avión de Prime Air se detuvo junto a una avenida, donde había dos camiones semirremolque estacionados cerca. En las imágenes podía verse el avión con el fuselaje sobre el suelo y en gran medida intacto pese al incendio.

El vuelo era operado por 21 Air, un avión de carga con sede en Carolina del Norte.

El Boeing 767 de 32 años de antigüedad fue construido originalmente para transportar pasajeros y estuvo al servicio de varias aerolíneas durante más de dos décadas antes de ser convertido en avión de carga en 2015, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

El incidente provocó la demora de unos 250 vuelos hasta la tarde del domingo, según FlightAware, un sitio web que rastrea interrupciones de vuelos.

Amazon dijo en un breve comunicado que cooperará con cualquier investigación.

"Estamos desconsolados al enterarnos de que cinco personas perdieron la vida en el incidente de hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami", dijo la empresa. "Nuestras más profundas condolencias para las familias, los seres queridos y todos los afectados por esta devastadora pérdida".