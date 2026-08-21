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Achacan intoxicaciones a germinado de alfalfa

Por AP

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Achacan intoxicaciones a germinado de alfalfa
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      NUEVA YORK.- Funcionarios de salud de Minnesota advirtieron a los consumidores que no coman ciertas marcas de germinados de alfalfa que han sido vinculadas a un brote que involucra distintas bacterias causantes de enfermedades. Las autoridades informan que 23 personas en Minnesota se han enfermado por E. coli o salmonela, y dos de ellas han sido hospitalizadas.

      Tres tuvieron salmonela, y una de ellas también presentó una cepa de la bacteria E. coli llamada STEC O168:H8. Otras siete personas se enfermaron con una versión diferente de E. coli, llamada STEC O103:H25. Trece más tuvieron otra cepa: STEC O26:H11.

      Investigadores de Wisconsin han identificado otros 18 casos de enfermedad vinculados a germinados de alfalfa, señalaron funcionarios de Minnesota.

      Las enfermedades están siendo relacionadas con germinados de alfalfa producidos por Everything Sprouts, de Minnesota, y vendidos bajo las marcas Calco y Everything Sprouts a restaurantes y tiendas de comestibles, indicaron funcionarios de Minnesota.

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      Investigadores de Minnesota afirman que están trabajando con funcionarios de salud de Wisconsin y federales para determinar con precisión el origen y el alcance de la contaminación.

      Los brotes de intoxicación alimentaria suelen definirse por un solo tipo de germen.

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