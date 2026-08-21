Achacan intoxicaciones a germinado de alfalfa
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
NUEVA YORK.- Funcionarios de salud de Minnesota advirtieron a los consumidores que no coman ciertas marcas de germinados de alfalfa que han sido vinculadas a un brote que involucra distintas bacterias causantes de enfermedades. Las autoridades informan que 23 personas en Minnesota se han enfermado por E. coli o salmonela, y dos de ellas han sido hospitalizadas.
Tres tuvieron salmonela, y una de ellas también presentó una cepa de la bacteria E. coli llamada STEC O168:H8. Otras siete personas se enfermaron con una versión diferente de E. coli, llamada STEC O103:H25. Trece más tuvieron otra cepa: STEC O26:H11.
Investigadores de Wisconsin han identificado otros 18 casos de enfermedad vinculados a germinados de alfalfa, señalaron funcionarios de Minnesota.
Las enfermedades están siendo relacionadas con germinados de alfalfa producidos por Everything Sprouts, de Minnesota, y vendidos bajo las marcas Calco y Everything Sprouts a restaurantes y tiendas de comestibles, indicaron funcionarios de Minnesota.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Investigadores de Minnesota afirman que están trabajando con funcionarios de salud de Wisconsin y federales para determinar con precisión el origen y el alcance de la contaminación.
Los brotes de intoxicación alimentaria suelen definirse por un solo tipo de germen.
no te pierdas estas noticias
Canal de Panamá reduce tránsito de buques por sequía
AP
La Autoridad del Canal implementa medidas para mitigar el impacto del fenómeno El Niño en sus operaciones.
EEUU se coordinó con Irán para deportar a iraníes, según muestran correos
AP
Funcionarios del ICE atendieron solicitudes de Irán para modificar listas de deportación durante conflicto en 2025.
Colombia eleva a 319 víctimas mortales por terremoto de agosto
EFE
El epicentro fue en San José del Palmar, con graves impactos en Cali y Pereira.