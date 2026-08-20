El Ejército de EEUU cerrará una unidad en Europa centrada en aprender guerra con drones

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WASHINGTON (AP) — Una unidad del Ejército de Estados Unidos ubicada en Europa, la cual se estaba especializando en guerra con drones, ha recibido la orden de poner fin a sus empeños por aprender y utilizar esa tecnología de combate, y de volver a ser un batallón de infantería tradicional, informaron funcionarios el jueves.

Durante casi un año, soldados de la 173ª Brigada Aerotransportada han estado experimentando y construyendo sus propios drones, además de participar en ejercicios sobre cómo librar una guerra no tripulada, luego de que Ucrania fuera pionera en esas tácticas en su conflicto de varios años con Rusia. El pasado noviembre, 600 soldados formaron un batallón especializado en guerra con drones, el cual se estableció para ser utilizado como una unidad especializada que pudiera desplegarse en cualquier lugar donde se requirieran drones.

General LaNeve ordena fin a unidad especializada en drones

El general Christopher LaNeve, jefe interino del Estado Mayor del Ejército, le ha ordenado al batallón volver a centrarse en su misión principal de ser una unidad de infantería aerotransportada, según dos funcionarios estadounidenses, los cuales hablaron a condición de guardar el anonimato para poder abordar deliberaciones internas del Ejército. The Wall Street Journal informó primero sobre el cambio.

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La medida llega en medio de una reorganización más amplia del Ejército bajo LaNeve, quien ha sido su principal líder uniformado desde que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyó de forma repentina al general Randy George en abril.

La decisión se tomó pese a que el conflicto contra Irán mostró la necesidad de que Washington extraiga lecciones sobre la guerra con drones lanzados desde Ucrania. Teherán ha desplegado sus drones Shahed de bajo costo contra barcos y bases, matando a soldados de Estados Unidos, derribando un helicóptero del Ejército y obligando a las fuerzas armadas a gastar valiosas reservas de interceptores avanzados.

Impacto del conflicto en Ucrania e Irán en la guerra con drones

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy indicó en marzo que funcionarios ucranianos estaban ayudando a cinco países de Oriente Medio y de la región del golfo Pérsico a contrarrestar ataques con drones iraníes, mientras que Estados Unidos y países europeos se encuentran entre otros que habían solicitado apoyo.

La unidad de drones tenía previsto continuar su trabajo antes de que el líder del Ejército fuese destituido.

La 173ª Brigada Aerotransportada en su conjunto, con base en Italia y Alemania, ya participaba en guerra con drones incluso antes del pasado noviembre.

En mayo de 2025, el Ejército destacó que soldados de la brigada estaban diseñando y construyendo sus propios drones de ataque en un nuevo "laboratorio de drones de vista en primera persona (FPV, por sus siglas en inglés)", en Caserma Del Din, Italia.

Su comandante en ese momento, el coronel Joshua Gaspard, señaló en una publicación de medios del Ejército que sus soldados "ven videos de drones FPV en Ucrania por todo Instagram y los medios de comunicación" y que estaban "entusiasmados por estar usando estos sistemas".

La unidad también incursionó en inteligencia artificial, que Hegseth ha estado impulsando, y en el diseño de drones resistentes a la interferencia.

En un comunicado, el Ejército indicó que la unidad especializada en drones concluirá su experimentación tras dos grandes ejercicios en Alemania este mes y el próximo, y luego "entregará lo que aprendió allí, junto con los hallazgos del último año, al Ejército para orientar el diseño de la fuerza y la experimentación futura".

Un tercer funcionario, que al igual que los demás habló a condición de guardar el anonimato para poder dar detalles sobre movimientos internos, indicó que la expectativa siempre era que los ejercicios fueran un "evento culminante" para el batallón de drones y que después se reevaluaría su futuro. Durante el periodo de George, la mayoría esperaba que la unidad continuara su trabajo en guerra con drones, afirmó el funcionario.

"El Ejército encargó a la unidad estudiar y asimilar lecciones de fuerzas dedicadas a sistemas no tripulados, incluidas las desarrolladas por las fuerzas armadas ucranianas, y proporcionar esa retroalimentación al Ejército en apoyo de la directriz del Departamento de acelerar el dominio de drones militares de Estados Unidos", indicó el Ejército en un comunicado.

Previamente, el Ejército le había dado prioridad a los empeños para usar drones.

Integrar drones en las tácticas del Ejército fue un enfoque principal del predecesor de LaNeve. George, junto con el secretario del Ejército, Dan Driscoll, presentó el año pasado lo que llamaron la Iniciativa de Transformación del Ejército, que impulsaba a añadir "(sistemas de aeronaves no tripuladas) modernizados a las formaciones".

George, quien se convirtió en jefe del Estado Mayor del Ejército en el gobierno del presidente Joe Biden, hablaba con regularidad sobre la necesidad de acelerar el desarrollo de nuevos sistemas de drones y ponerlos en manos de soldados comunes, no sólo de unidades especializadas.

Después de que George fuera destituido sin explicación en abril, LaNeve ocupó su lugar. Era el segundo de George y un oficial cuya carrera ha tenido un ascenso meteórico bajo Hegseth.

LaNeve comandaba el Octavo Ejército de Estados Unidos en Corea del Sur cuando convocó a participar en el Baile del Comandante en Jefe durante la investidura de Trump en enero de 2025 y le dio la bienvenida de regreso al cargo.

LaNeve fue trasladado al Pentágono en marzo de 2025, donde se convirtió en el principal asesor militar de Hegseth. Posteriormente Trump nominó a LaNeve para ser subjefe del Estado Mayor del Ejército el pasado octubre.

En un memorando de orientación para el Ejército publicado el miércoles, LaNeve sostuvo que "la próxima guerra no se parecerá a la última" y que los soldados necesitan "aprender, innovar y adaptarse más rápido al combinar nuestro ingenio y juicio humanos con tecnologías avanzadas como la autonomía y la inteligencia artificial".

Sin embargo, el memorando no menciona los drones y concluye argumentando que "hay verdades atemporales en la guerra".

"Este es el Ejército que debemos ser: disciplinado, letal e implacable, un Ejército que se acerca y destruye al enemigo, sin dejar dudas sobre la voluntad y el poder de Estados Unidos", dice el documento.