Acuerdo de integración entre gobierno y FDS en Siria

RAQQA, Siria (AP) — Las fuerzas gubernamentales sirias anunciaron el domingo un alto al fuego con las Fuerzas Democráticas Sirias, tomando casi el control total del país y desmantelando esa milicia liderada por kurdos que controló el noreste durante más de una década.

El anuncio se produce cuando las tensiones entre las fuerzas gubernamentales y las FDS se intensificaron a principios de este mes, lo que finalmente resultó en un gran avance de las fuerzas gubernamentales hacia el este. Las FDS parecían haberse retirado en gran medida después de enfrentamientos iniciales en una tensa línea de frente en la provincia oriental de Alepo.

El Ministerio de Defensa de Siria declaró que ordenó detener los combates en las líneas del frente después de que se anunciara el acuerdo. Las FDS no confirmaron el acuerdo ni respondieron a una solicitud de comentarios de Associated Press.

Los nuevos líderes de Siria, desde el derrocamiento de Bashar Assad en diciembre de 2024, han tenido dificultades para afirmar su autoridad total sobre el país devastado por la guerra. Se alcanzó un acuerdo en marzo que fusionaría a las FDS con el ejército nacional pero no ganó tracción y ambas partes se acusaron mutuamente de violar el acuerdo.

Desde el avance, el gobierno ha afirmado en gran medida el control de las provincias de Deir el-Zour y Raqqa, áreas bajo las FDS que incluyen campos de petróleo y gas, presas fluviales a lo largo del Éufrates y cruces fronterizos.

La agencia de noticias SANA mostró al presidente Ahmad al-Sharaa firmando y sosteniendo el acuerdo. El líder de las FDS , Mazloum Abdi, quien iba a reunirse con el presidente en Damasco, no fue visto, aunque su firma aparece en el documento. Al-Sharaa dijo a los periodistas que Abdi no pudo viajar debido al mal tiempo y visitará Damasco el lunes después de llegar al acuerdo por teléfono.

"Es una victoria para todos los sirios de todos los orígenes", indicó al-Sharaa a los periodistas en Damasco después de firmar el acuerdo. "Esperamos que Siria termine su estado de división y avance hacia un estado de unidad y progreso" .

Las dos partes en conflicto son aliados clave de Washington. El enviado estadounidense Tom Barrack se reunió con al-Sharaa el domingo por la mañana mientras las fuerzas gubernamentales barrían la ciudad de Raqqa y la provincia de Deir el-Zour. Abdi supuestamente se unió a la reunión por teléfono.

Barrack elogió el acuerdo, diciendo que conducirá a "un diálogo y cooperación renovados hacia una Siria unificada", antes de trabajar en los detalles de la implementación de la integración.

"Este acuerdo y alto el fuego representan un punto de inflexión crucial, donde antiguos adversarios abrazan la asociación sobre la división", señaló Barrack en una publicación en X .

El acuerdo incluye el desmantelamiento de las FDS y la incorporación de sus fuerzas al ejército y las fuerzas de seguridad de Siria, mientras que altos funcionarios militares y civiles recibirían posiciones de alto rango en las instituciones estatales. Las FDS tendrían que ceder las provincias de Raqqa y Deir el-Zour al ejército y gobierno sirios, así como sus cruces fronterizos y campos de petróleo y gas. Se espera que la provincia de Hassakah solo devuelva su administración civil a Damasco, mientras que las agencias lideradas por kurdos que manejaban prisiones y campamentos extensos con miles de combatientes y familias del grupo Estado Islámico detenidos serían entregadas a Damasco.

No hay un cronograma claro sobre cuándo y cómo se implementarán los diferentes elementos del acuerdo. Al-Sharaa dijo a los periodistas que se implementará gradualmente, comenzando con el cese de hostilidades.

Parecía que las tensiones tras los enfrentamientos en Alepo a principios de este mes se habían calmado después de que Abdi anunciara que sus tropas se retirarán al este del río Éufrates, y al-Sharaa emitiera un decreto presidencial que fortalecería los derechos kurdos en el país.

Sin embargo, durante la noche, el ejército sirio tomó Tabqa, continuando hacia la provincia de Raqqa. Las tropas sirias alcanzaron gran parte de la ciudad de Raqqa cuando se hizo el anuncio. Clanes árabes armados en Raqqa y Deir el-Zour que en gran medida no apoyan a las FDS respaldaron a Damasco. Al anochecer, las FDS perdieron el control de grandes extensiones de su territorio e infraestructura, incluidas presas y campos de petróleo y gas.

Un reportero de Associated Press en el área relató que grandes convoyes militares han barrido la ciudad de Raqqa y fueron recibidos por los residentes. Parecía que las FDS se habían retirado.

Las FDS tomaron Tabqa del EI en 2017 como parte de su campaña militar para derribar el llamado Califato del grupo, que en su apogeo se extendía por grandes partes de Siria e Irak. En su apogeo, el EI declaró a Raqqa su capital.