Administración Trump finaliza plan para revertir regulaciones ambientales

WASHINGTON (AP) — La administración Trump ha finalizado un plan para revertir las regulaciones que implementan una ley ambiental histórica, con el argumento de que retrasa innecesariamente las aprobaciones federales para proyectos de energía e infraestructura.

La acción del miércoles por parte del Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca rescinde regulaciones relacionadas con la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales consideren los posibles impactos ambientales de un proyecto antes de que sea aprobado.

Katherine Scarlett, quien lidera el consejo, afirmó en un comunicado que la directiva "reducirá las capas innecesarias de carga burocrática y restaurará el sentido común en el proceso de revisión ambiental y permisos."

Bajo Trump, agregó, "el reinado de terror regulatorio de esta ley ha terminado."

La acción se produce mientras el Congreso considera una legislación destinada a acelerar las revisiones de permisos para nuevos proyectos de energía e infraestructura y limitar la revisión judicial bajo esa ley.

Republicanos y muchos demócratas creen que la ley de 56 años se ha enredado en la burocracia, lo que resulta rutinariamente en retrasos de años para proyectos importantes. La ley requiere un análisis detallado para tales proyectos y permite comentarios públicos antes de que se emitan las aprobaciones.

Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, impondría límites legales a las revisiones ambientales, ampliaría el alcance de las acciones que no requieren revisión y establecería plazos claros. También limitaría quién puede presentar desafíos legales y los remedios legales que los tribunales pueden imponer.

Los demócratas coinciden en que el proceso de permisos se ha vuelto complicado, pero dicen que el proyecto de la Cámara socava la participación y consulta del público mientras restringe excesivamente la revisión judicial.

Los esfuerzos para aprobar cambios en los permisos se vieron obstaculizados el mes pasado después de que la administración suspendiera cinco importantes proyectos de energía eólica marina en la Costa Este debido a preocupaciones de seguridad nacional no especificadas.

Los senadores demócratas Sheldon Whitehouse de Rhode Island y Martin Heinrich de Nuevo México dijeron que el "asalto imprudente y vengativo de la administración a la energía eólica" destruyó la confianza necesaria para promulgar una reforma bipartidista de la ley.