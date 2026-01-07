Agente de inmigración dispara a automovilista en redada migratoria de Minneapolis

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Un agente de inmigración mató a tiros el miércoles a una automovilista en Minneapolis durante la redada migratoria más reciente del gobierno de Estados Unidos en una ciudad del país, disparos que según funcionarios federales fueron en defensa propia, pero que el alcalde consideró imprudentes e innecesarios.

La mujer de 37 años fue abatida frente a un familiar durante una parada de tráfico en un barrio residencial nevado al sur del centro de Minneapolis, a sólo unas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a 1,6 kilómetros (1 milla) de donde el afroestadounidense George Floyd fue asesinado por la policía en 2020. La muerte de la mujer atrajo rápidamente a una multitud de cientos de manifestantes enojados.

Durante una visita a Texas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el incidente de "acto de terrorismo interno" llevado a cabo contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por una mujer que "intentó atropellarlos y los embistió con su vehículo. Uno de nuestros agentes actuó rápidamente y disparó de manera defensiva, para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor".

Pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que esa descripción era "basura" y criticó duramente el despliegue federal de más de 2.000 agentes en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul como parte de la redada migratoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza", declaró Frey, y pidió a los agentes federales que se vayan de la ciudad. "Están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas".

"Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente: eso es puro embuste", expresó el alcalde.

Disparos captados en video

Videos tomados por transeúntes desde diferentes ángulos y publicados en redes sociales muestran a un agente acercándose a una camioneta deportiva detenida en medio del camino, exigiendo que la conductora abra la puerta y agarrando la manija. El Honda Pilot comienza a avanzar y otro agente del ICE, que estaba parado frente al vehículo, saca su arma y le dispara al menos dos tiros a quemarropa, retrocediendo mientras el vehículo se mueve hacia él.

No estaba claro en los videos si el vehículo hizo contacto con el agente. Luego la camioneta aceleró hacia dos autos estacionados en una acera cercana antes de chocar y detenerse. Los testigos gritaron obscenidades, expresando conmoción por lo que habían visto.

Después de los disparos, paramédicos intentaron brindar ayuda a la mujer.

Los tiros marcan una agudización drástica en la más reciente de una serie de operaciones de control migratorio en las principales ciudades estadounidenses bajo el gobierno del presidente Donald Trump. La muerte de la automovilista de Minneapolis, cuyo nombre no había sido dado a conocer, es al menos la quinta vinculada a redadas migratorias.

Las Ciudades Gemelas han estado en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el martes que había lanzado la operación, que está al menos parcialmente relacionada con acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes. Noem confirmó el miércoles que el DHS había desplegado más de 2.000 agentes en la zona, y dijo que ya habían realizado "cientos y cientos" de arrestos.

Una enorme multitud de manifestantes se reunió en la escena después de los disparos, donde expresaron su enojo hacia los agentes locales y federales que estaban allí, incluido Gregory Bovino, un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que ha sido el rostro de las redadas en Los Ángeles, Chicago y otros lugares.

En una escena que evocó las redadas en Los Ángeles y Chicago, algunos transeúntes abuchearon a los agentes, coreando: "¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!" y "¡el ICE fuera de Minnesota!", e hicieron sonar silbatos que se han vuelto omnipresentes durante los operativos.

El gobernador exhorta a mantener la calma

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, indicó que está preparado para desplegar a la Guardia Nacional si es necesario. Dijo que un familiar de la conductora presenció el asesinato, del que dijo era "predecible" y "evitable". También señaló que, al igual que muchos, Walz está indignado por los disparos, pero pidió a la gente mantener pacíficas las protestas.

"Ellos quieren un espectáculo. No podemos dárselos. No podemos", expresó el gobernador en una conferencia de prensa. "Si ustedes protestan y expresan sus derechos (garantizados por) la Primera Enmienda (constitucional), por favor háganlo pacíficamente, como siempre lo hacen. No podemos darles lo que quieren".

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, describió brevemente los disparos a los periodistas pero, a diferencia de los funcionarios federales, no indicó que la conductora estuviera tratando de dañar a alguien. Dijo que le dispararon en la cabeza.

"Esta mujer estaba en su vehículo y estaba bloqueando el paso en la Avenida Portland. ... En un momento dado, un agente federal se le acercó a pie y el vehículo comenzó a alejarse", señaló el jefe policial. "Se efectuaron al menos dos disparos. Luego el vehículo se estrelló al costado del camino".

Hubo exhortaciones en redes sociales para enjuiciar al agente que le disparó a la conductora. El comisionado Bob Jacobson del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota indicó que las autoridades estatales investigarían el tiroteo junto con las autoridades federales.

"No pierdan de vista que esta es una investigación que también está en su infancia. Así que cualquier especulación sobre lo que ha sucedido sería sólo eso", les dijo Jacobson a los periodistas.

Los disparos ocurrieron en el distrito de la representante demócrata Ilhan Omar, quien los calificó de "violencia por parte del Estado", no aplicación de la ley.

Durante casi un año, defensores de los derechos de los migrantes y activistas vecinales en las Ciudades Gemelas han estado preparándose para movilizarse en caso de un operativo. Desde sitios de culto hasta parques de casas móviles han establecido redes en línea, escaneado placas de matrículas para ver si se trata de vehículos federales, y adquirido silbatos y otros dispositivos de ruido para alertar a los vecindarios de cualquier presencia de fuerzas policiales.