Al menos 16 muertos en ataques en Ucrania y Rusia en 24 horas

KIEV, Ucrania (AP) — Al menos 16 personas han muerto en ataques durante el último día en toda Ucrania, en territorio ocupado por Rusia y en Rusia, informaron autoridades el domingo, cuando el 40mo aniversario del desastre nuclear de Chernóbil motivó nuevas advertencias sobre los riesgos que representan los ataques cerca de la planta durante la invasión rusa de su vecino, que ya supera los cuatro años.

Zelenskyy advierte sobre riesgos en Chernóbil tras ataques rusos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, conmemoró el aniversario con una advertencia de que con los ataques rusos se corre el riesgo de repetir la historia.

"A través de su guerra, Rusia vuelve a llevar al mundo al borde de un desastre provocado por el ser humano: los Shahed ruso-iraníes sobrevuelan habitualmente la planta, y uno de ellos impactó el confinamiento el año pasado", escribió en Facebook, en referencia a los drones diseñados en Irán que han causado estragos desde que Moscú lanzó su guerra total en febrero de 2022.

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"El mundo no debe permitir que este terrorismo nuclear continúe, y la mejor manera es obligar a Rusia a detener sus ataques temerarios", afirmó Zelenskyy.

Los ataques rusos con drones y misiles contra la ciudad de Dnipro mataron al menos a nueve, indicó el domingo el jefe regional Oleksandr Hanzha.

Autoridades nombradas por Moscú informaron el domingo que un hombre murió en un ataque ucraniano con drones contra la ciudad portuaria de Sebastopol, en la Crimea ocupada por Rusia. Rusia se anexionó la península ucraniana en 2014, una medida que la mayor parte del mundo consideró ilegal, y la ha utilizado como base de despliegue y abastecimiento durante la guerra.

Leonid Pasechnik, el gobernador nombrado por Rusia en la región ucraniana de Luhansk —de la que Rusia afirmó a principios de este mes que había tomado el control total, una afirmación negada por Ucrania—, indicó que tres personas murieron en un ataque nocturno ucraniano con drones contra una aldea, después de informar que dos personas habían muerto en las primeras horas del sábado.

Ucrania no comentó ninguno de los dos ataques, que no pudieron ser verificados de manera independiente por The Associated Press.

Anteriormente, una mujer murió en un ataque ucraniano con drones contra la región fronteriza rusa de Bélgorod, según autoridades locales.

Las fuerzas ucranianas también atacaron una refinería de petróleo en Yaroslavl, en el interior del territorio ruso, informó el domingo el Estado Mayor de Ucrania. Los ataques provocaron incendios en la instalación, que procesa 15 millones de toneladas de petróleo al año y produce gasolina, diésel y combustible para aviones para el ejército ruso. Rusia no ha emitido comentarios al respecto.

Ucrania ha desarrollado sus propios drones de largo alcance, que pueden alcanzar objetivos a unos 1.500 kilómetros (900 millas) dentro de Rusia.

Los ha utilizado recientemente contra instalaciones petroleras rusas en un momento en que Moscú busca aumentar sus exportaciones luego que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump le concediera una exención temporal de sanciones para aliviar las restricciones de suministro. Funcionarios de Kiev se quejan de que Rusia utilizará los ingresos adicionales en nuevas armas para golpear con más fuerza a Ucrania.

Reparaciones urgentes en Chernóbil requieren más de 500 millones de euros

Preocupaciones por Chernóbil en un sombrío aniversario

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), respaldó las preocupaciones de Zelenskyy sobre Chernóbil durante una visita a Kiev, al señalar que las reparaciones de la cubierta protectora exterior dañada de la planta deben comenzar de inmediato.

Las evaluaciones del OIEA muestran que el daño sufrido tras un ataque el año pasado ya ha comprometido una función clave de seguridad de la estructura, indicó, y advirtió que años de inacción podrían aumentar el peligro para el sarcófago original que se encuentra debajo.

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo estimó que las reparaciones requerirán al menos 500 millones de euros (586 millones de dólares).

El ministro ucraniano de Energía, Denys Smyhal, dijo el domingo que los compromisos de los socios para financiar las reparaciones en la instalación totalizaban 100 millones de euros (108 millones de dólares). Eso se suma a 30 millones de euros (32 millones de dólares) acordados previamente.

Las autoridades ucranianas afirman que un dron ruso impactó la cubierta exterior de la estructura del Nuevo Confinamiento Seguro de la planta, una estructura en forma de arco de 2.100 millones de dólares, terminado en 2019 sobre los restos del Reactor Número 4, en febrero de 2025. Moscú negó haber atacado la planta y alegó que Kiev montó el ataque.

Rusia y Corea del Norte acuerdan cooperación militar a largo plazo

Rusia honra a sus aliados norcoreanos

El ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, visitó Corea del Norte el domingo para conversaciones con el mandatario norcoreano Kim Jong Un sobre la futura cooperación militar entre los países.

Belousov declaró que los países acordaron "transicionar la cooperación militar a una base sostenible y de largo plazo", según la agencia estatal de noticias rusa Ria Novosti.

Durante la visita, presentó la Orden del Valor de Rusia a militares norcoreanos que sirvieron en la región rusa de Kursk, donde Ucrania lanzó una incursión sorpresa en agosto de 2024.

Kim ha enviado miles de tropas y grandes envíos de armas para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania.