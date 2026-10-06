Alcalde Bally Bagayoko interviene en protestas estudiantiles en París

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Desde hace un par de días, Francia ha registrado intensas jornadas de movilizaciones estudiantiles en las principales ciudades del país para denunciar la precariedad en el sistema educativo, marcada por aulas sobrepobladas, falta de personal, vacantes docentes sin cubrir y deterioro en las instalaciones.

Protestas estudiantiles en Francia: cifras y contexto

De acuerdo con reportes oficiales del Ministerio de Educación de Francia, aproximadamente 900 centros educativos de los 3 mil 700 existentes suspendieron sus actividades de forma parcial o total, alcanzando una cifra cercana a los 450 mil manifestantes en todo el territorio nacional.

Este conflicto, que se posiciona como un desafío mayor para el gobierno de Emmanuel Macron, acumula un saldo de al menos 190 estudiantes lesionados durante los operativos de dispersión.

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Alcalde Bally Bagayoko y su papel en las protestas

Bally Bagayoko, edil de la comuna de Saint-Denis e integrante del partido La France Insoumise, captó la atención pública tras colocarse de manera física entre las unidades antidisturbios y los manifestantes con el objetivo de contener la escalada de violencia en las calles.

Bagayoko, de 53 años, es un exjugador de baloncesto e hijo de una familia de origen maliense que asumió la alcaldía tras obtener el 50.77% de los sufragios en la primera vuelta electoral. Con dicho resultado se convirtió en el primer mandatario municipal negro y musulmán en gobernar una localidad francesa de más de 100 mil habitantes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (INSEE), Saint-Denis alberga a cerca de 150 mil residentes, de los cuales un 38.5% corresponde a población migrante.

La trayectoria del alcalde ha estado acompañada de descalificaciones racistas por parte de sectores extremistas, ante lo cual se ha posicionado como un referente del antirracismo frente al incremento de posturas de ultraderecha en el panorama nacional.

La presencia de autoridades locales en las calles responde, según el propio funcionario, al cumplimiento directo de sus responsabilidades institucionales con los habitantes de su demarcación. Bagayoko argumentó que su deber como representante electo implica velar por la integridad de toda la población, abarcando tanto a los estudiantes de secundaria como a los sectores vulnerables o trabajadores sin documentos.

La postura de Bagayoko reafirma su historial de participación en movilizaciones sociales y defensa de los servicios públicos. Su mediación en el conflicto estudiantil genera opiniones divididas entre quienes respaldan la protección a los manifestantes y quienes cuestionan el involucramiento directo de los gobernantes en las maniobras operativas de las fuerzas del orden.