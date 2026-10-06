Cierre del Río Santiago complica tránsito al poniente y norte
Las últimas lluvias obligaron a cerrar de Sierra Leona a Muñoz
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El cierre del bulevar Río Santiago, de Sierra Leona a Muñoz en ambos sentidos, provoca complicaciones viales en las zonas poniente y norte de la capital potosina este martes por la mañana.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal informó que la restricción se aplica con motivo de las últimas lluvias. En los accesos al tramo se colocó señalética para impedir el paso de vehículos.
De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas del 6 de octubre, los demás puentes, desniveles y pasos monitoreados permanecen transitables.
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Se encuentran abiertos los puentes Manuel José Othón, Naranja y de Pemex, así como los desniveles Himalaya, Plaza San Luis, glorieta Real Inn y glorieta González Bocanegra.
También está permitida la circulación en el bulevar Jacobo Payán y el Camino a la Presa, en el vado del Bicentenario.
La corporación pidió a los conductores respetar el cierre, evitar retirar la señalética y atender las indicaciones del personal vial, además de manejar con precaución. No se precisó una hora para reabrir el tramo de Río Santiago.
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