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Integrantes de Timbiriche niegan haber autorizado la serie de ViX sobre su historia

El productor Pablo Cruz afirma que la serie está basada en información pública y hechos reales.

Por EFE

Octubre 06, 2026 07:26 p.m.
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Integrantes de Timbiriche niegan haber autorizado la serie de ViX sobre su historia
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      Ciudad de México, 6 oct (EFE).- Seis integrantes originales de la agrupación musical mexicana Timbiriche, destacada en las décadas de 1980 y 1990 en Latinoamérica, negaron este martes haber "autorizado el uso de su imagen, voz o identidad" en la serie de la plataforma ViX sobre el grupo, que se estrenará este viernes.

      Timbiriche niega autorización para serie ViX

      "Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad", destacó un comunicado compartido en las redes sociales por los artistas Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Sasha Sokol.

      Los mexicanos reconocieron la "libertad creativa" de la producción, pero afirmaron que "existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado".

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      Serie aborda abuso sexual sufrido por Sasha Sokol

      Explicaron que están conscientes de que la serie, de ocho capítulos, es una "historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron".

      Sin embargo, subrayaron que detrás de los personajes que el público verá "hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional".

      En esa misma línea, recalcaron que la serie "no es la historia de Timbiriche" contada por sus integrantes, considerados íconos de la música mexicana en la década de 1980, que incluyó a reconocidas cantantes como Thalía y Paulina Rubio.

      "Quizá algún día decidamos contarla, pero entonces será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz", concluyó el texto.

      En una conferencia de prensa a la que asistió EFE este martes, el productor de la serie, Pablo Cruz, aseguró que el proyecto está "inspirado en hechos reales".

      Además, resaltó que el trabajo de investigación se realizó a partir de información y material público sobre la banda.

      Uno de los temas centrales de la serie es el abuso sexual que sufrió Sasha Sokol cuando era menor de edad por parte del productor de Televisa, Luis de Llano, uno de los principales creadores del grupo, quien permaneció detenido unas 24 horas a inicio de septiembre pasado, tras cumplir dos órdenes de arresto derivadas de incumplimientos relacionados con una sentencia a favor Sokol.

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