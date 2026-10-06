"Ruth puede esperar": Gallardo

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La candidatura de Ruth González no está resuelta. Ricardo Gallardo Cardona mencionó cuatro perfiles más para la sucesión de 2027, señaló al presidente del Partido Verde como posible "tapado" y expresó su interés por volver a las urnas después de concluir la gubernatura.

Ricardo Gallardo analiza perfiles para sucesión gubernatura 2027

En entrevista exclusiva con Pulso, el gobernador habló de los aspirantes de su partido, de las dificultades en su relación con Enrique Galindo y de su futuro político.

Sobre la posibilidad de que la senadora lo suceda, declaró: "No, no me gustaría todavía. Creo que a lo mejor [Ruth] puede venir en una etapa posterior ella también", dijo. También la incluyó entre las opciones del Verde y reconoció su posicionamiento.

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El gobernador aseveró que "todo el mundo da por hecho que puede ser ella, por circunstancias de encuestas. Pero creo que hoy las cosas se van pintando".

El mandatario destacó la edad de González y señaló que podría participar más adelante. "Es joven. Tiene mucho todavía para dar", indicó.

Los otros perfiles que mencionó son el secretario general de Gobierno, un legislador federal, un alcalde de la zona metropolitana y el presidente del partido. Gallardo negó estar realizando un destape.

Posible tapado y relación con alcalde capitalino

Del dirigente del Verde destacó su control de las bases y la unidad que genera dentro del grupo. Al preguntarle si podría ser el "tapado", respondió: "Él puede ser tapado". Estimó que el partido podría nombrar a su aspirante en enero.

La conversación también abordó la relación con el alcalde capitalino. Gallardo aseguró que mantiene la puerta abierta, pero sostuvo que las aspiraciones electorales complican el trato institucional.

"Es muy complicado llevar una relación cuando ya estás destapado y ya estás en otro canal", expresó.

Relató que Galindo le pidió apoyo para atender una protesta por agua el día de su informe y que después publicó un video culpando al gobierno estatal.

Para después de su administración, Gallardo expresó interés por una diputación federal y por competir en campaña, incluso en la capital, sin confirmar candidatura ni distrito.

"Me gustaría ir por la de mayoría. Me gustaría competir", afirmó el gobernador.