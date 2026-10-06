Resaltan golpe a asaltantes de traileros en SLP

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que, en el municipio de San Luis Potosí, nueve personas resultaron detenidas, tras dos cateos a inmuebles relacionado con el robo al autotransporte federal.

La mañana de este lunes, García Harfuch detalló que durante la intervención, en una bodega de la Zona Industrial, fueron asegurados 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía.

Asimismo, en otro inmueble de la zona se aseguraron siete armas de fuego cortas y largas, 19 cargadores, 488 cartuchos, más de mil 500 antenas para inhibidores de señal, 72 inhibidores de señal portátiles, dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas, cinco montacargas, fuentes de energía, baterías para vehículos, dispositivos electrónicos y diversa documentación.

En el operativo fue capturado Juan José "N", identificado por la Secretaría como líder de una célula delictiva con presencia en la región, de acuerdo con información emitida por la institución. El señalado, así como los otros detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público que continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

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Durante las labores de investigación por el robo a transportistas que transitan la carretera ´57 participó la Guardia Civil Estatal, en colaboración con la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Guardia Nacional.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, destacó que los resultados obtenidos en la entidad son reflejo del intercambio de información y del trabajo conjunto entre autoridades estatales y federales, particularmente en labores de inteligencia, investigación y apoyo operativo. En este sentido, destacó la participación de la Guardia Civil Estatal en las acciones que derivaron en la intervención de un inmueble relacionado con investigaciones por robo al autotransporte federal y al menos 10 personas detenidas, una del fuero común y el resto del fuero federal.