¿Viraje o humo? Extraño paro

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Con sus declaraciones hechas a Pulso, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le da un giro importante a la carrera por sucederlo en la elección del año entrante.

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Mientras que en el discurso y en los hechos se había convertido en el principal impulsor de la carrera de su esposa, la senadora Ruth González Silva, por la gubernatura en 2027; ayer con Daniel Ortiz le puso un aparente freno a la carrera, al indicar, primero, que no le gustaría que la legisladora le siga en la lista de gobernadores y luego al proponer directamente alternativas totalmente identificables para el PVEM.

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Los escenarios sobre el trasfondo de sus declaraciones podrían tener alternativas extremas. Si es el pensamiento real del mandatario sobre la situación de su cónyuge, y ésta lo comparte (la decisión final, no hay que olvidarlo, le pertenece a ella) su proyecto político se pospondría y abriría una competencia auténtica al interior del partido, para la cual, quizá, no se encuentre preparado.

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El PVEM estaría forzado a cambiar su chip electoral de acatar una decisión inapelable a pensar en una competencia interna, con todos los riesgos que ello implica.

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Al exterior, abriría la posibilidad de salvar la coalición con Morena, si el partido guinda acepta revertir el proceso que ya puso en marcha.

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Pero, político al fin, Gallardo Cardona podría estar "blofeando", al usar sus declaraciones como una cortina de humo, que escondería lo que hoy está a la vista: que el Verde tiene candidata a la gubernatura.

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Lo que no queda duda tras leer la entrevista es que Ricardo Gallardo Cardona está más que inmerso en la sucesión.

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En la Facultad de Derecho, hasta los alumnos resultaron sorprendidos con la "toma" que muy temprano afectó al plantel de Cuauhtémoc.

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Nadie sabía quién lo organizaba y exactamente para qué. El fin de semana surgió en algunos portales noticiosos una presunta inconformidad contra una directiva de la facultad, pero sin fuentes precisas y con mucha ambigüedad, la versión no parecía tener mucho fundamento.

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En estricto sentido, el acto no tuvo mucha repercusión, pues no incidió en las actividades de alumnos y catedráticos.

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Sin embargo, dejó en evidencia que el periodo de turbulencias que se abrió hace un año con el escándalo desatado por la violación de una alumna en el campus, no ha terminado en la Facultad de Derecho.

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Este extraño paro, que luce más como un golpe interno entre grupos de catedráticos y directivos en pugna por el control de la Facultad, muestra que la estabilidad aún no llega al plantel.

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¡HASTA MAÑANA!