Alerta de tsunami en Chile descartada tras terremoto en Japón

SANTIAGO DE CHILE, Chile., diciembre 8 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada chilena (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas por el terremoto de magnitud 7.6 registrado al noreste de Morioka, Japón.

El organismo emitió un reporte en que señala que el sismo "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", según informó este lunes el Servicio de Prevención de Desastres chileno (Senapred). La alerta en Chile fue activada tras recibirse a las 11:25 horas de hoy la información sobre el terremoto ocurrido en la cuenca del océano Pacífico en Japón.

Se informó entonces que las características del sismo estaban siendo evaluadas por el SHOA y el Pacific Tsunami Warning Center (PWTC), a través de un proceso de modelación, que finalmente desestimó el riesgo.

El último evento de tsunami relevante registrado en la costas chilenas se produjo por el terremoto de magnitud 9.1 registrado en marzo del 2011 en Tohoku, Japón, y alcanzó las costas de Isla de Pascua y del norte de Chile.

