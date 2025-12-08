“Todos podemos enfrentar al ICE”

Nueva York.- El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un video en las redes sociales el domingo explicando el derecho de los inmigrantes a negarse a hablar con o acatar órdenes de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), días después de que agentes federales realizaron una redada en Manhattan.

Prometió proteger a los tres millones de inmigrantes de la ciudad, afirmando: “Todos podemos enfrentarnos al ICE si conocemos nuestros derechos”.

Explicó que las personas en EU pueden optar por no hablar con los agentes federales de inmigración, pueden filmarlos sin interferir y también rechazar sus solicitudes de entrada en espacios privados. Los agentes del ICE no pueden entrar en lugares como un hogar, escuela o área privada de un lugar de trabajo sin una orden judicial firmada por un juez, subrayó.

“El ICE tiene permitido legalmente mentirte, pero tienes el derecho de permanecer en silencio. Si estás siendo detenido, siempre puedes preguntar, ‘¿Estoy libre para irme?’ repetidamente hasta que te respondan”, expresó Mamdani, quien asumirá el cargo de alcalde el 1 de enero.

“Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”, manifestó Mamdani.