Alerta sanitaria en Chile por hantavirus

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SANTIAGO.- El Ministerio de Salud de Chile declaró el martes por primera una alerta sanitaria preventiva por hantavirus en 13 de las 16 regiones del país, aunque resaltó que no hay una "epidemia en curso".

La medida, que se aplica desde el Atacama, en el norte, hasta Magallanes, en el extremo sur, obedece al aumento de contagios y muertes por la enfermedad causada por el virus hanta, que es endémico de Chile y donde está presente la cepa Andes, capaz de transmitirse a través del contacto entre humanos.

El virus se transmite por el contacto con el ratón de cola larga, un mamífero que vive en las zonas rurales y semirurales de prácticamente todo el país.

Hace unos meses, el virus —para el que no hay vacuna ni tratamientos específicos— captó la atención global al estallar un mortal brote de hantavirus en un crucero que zarpó desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, y dejó tres muertos y al menos una docena de contagios.

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El decreto, con vigencia hasta el 31 de julio de 2027, igualmente busca adoptar medidas de prevención y respuesta ante el riesgo de una "multiamenaza sanitaria", ya que contempla otras enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos y animales, como la influenza aviar, el dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla, informó la cartera.

El Ministerio indicó que monitorea de "forma permanente" el comportamiento del hantavirus.