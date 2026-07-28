Trump y Zelenskyy dialogaron sobre armas y sanciones en Washington

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WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se reunieron el martes antes del funeral del senador Lindsey Graham, y los dos líderes discutieron maneras para que Ucrania produzca sus propias armas poderosas y "otras ideas que podrían ayudar" en la guerra contra Rusia.

Reunión privada en la Casa Blanca

La reunión en la Oficina Oval, que estuvo cerrada a los medios, siguió a un encuentro trascendental en la cumbre de la OTAN a principios de este mes en Ankara, Turquía, donde Trump anunció que Estados Unidos otorgará a Ucrania una licencia para fabricar sistemas de defensa Patriot, una vieja solicitud de Kiev para contrarrestar los ataques con misiles rusos.

En una publicación en redes sociales después de la reunión, Zelenskyy agradeció a Trump por la "buena reunión" y los esfuerzos de la administración republicana para ayudar a Kiev en la prolongada guerra, que comenzó hace más de cuatro años.

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"El presidente y yo discutimos licencias para la producción de interceptores Patriot y varias otras ideas que podrían ayudar", dijo Zelenskyy, quien también señaló que ofreció condolencias a Trump por la muerte de Graham, un aliado de Kiev. "También hablamos sobre la diplomacia: es importante que el proceso diplomático se revitalice".

La Casa Blanca no hizo comentarios sobre la reunión.

Trump tenía previsto recibir a Zelenskyy en la Casa Blanca durante la visita del líder ucraniano a Washington para rendir homenaje a Graham, cuyo último acto como funcionario público fue visitar Kiev y asegurar un acuerdo sobre un paquete de sanciones que busca castigar a los países que compran petróleo, gas y otras exportaciones rusas.

Apoyo político y sanciones

En una entrevista con Fox News Channel el martes, Trump recordó el belicismo de Graham y dijo que el apoyo del senador republicano de Carolina del Sur a Ucrania nunca flaqueó. Trump dijo que Graham había sugerido que era hora de llegar a un acuerdo con Irán, pero no tuvo una sugerencia similar para la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Ucrania, él es muy militante al respecto", dijo Trump en "Fox & Friends" . "Quiero decir, a Lindsey le gustaba la guerra, para ser honestos".

La administración Trump ha acogido a Zelenskyy después de que una activista de extrema derecha con la atención del presidente de Estados Unidos protagonizó un muy publicitado cambio de postura sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.

Zelenskyy tiene ahora un apoyo inusual: Laura Loomer, conocida principalmente por sus incendiarias publicaciones en redes sociales y por su influencia sobre el presidente. Al recorrer Ucrania, Loomer presenció de primera mano el bombardeo de Moscú y entrevistó a Zelenskyy, al tiempo que admitió que fue "engañada por la propaganda rusa".

Loomer señaló que habló con Trump después de reunirse con Zelenskyy en Ucrania la semana pasada, y también espera entrevistarse con el presidente de Estados Unidos una vez que regrese de su viaje.

"Se ve bien para Ucrania, ¿verdad?", dijo Loomer durante una entrevista con The Associated Press. "De cara a esta reunión la próxima semana en la Oficina Oval, se ve bastante bien".

Antes del encuentro, Zelenskyy también advirtió que Rusia ha estado ayudando a Irán mientras la guerra continúa, al captar imágenes satelitales de bases de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico que luego aparecen en Irán. El presidente ucraniano también sostuvo que existía una "correlación clara" entre las imágenes de Rusia y los posteriores ataques iraníes.

"El propósito es claro", manifestó Zelenskyy a principios de este mes. "Ninguno de nosotros en el mundo debería hacer la vista gorda ante un hecho muy simple: el mal siempre busca maneras de empeorar las cosas y expandirse más".

Pero el lunes, Trump restó importancia a cualquier impacto de una posible ayuda rusa a Irán.

"No creo que lo hayan estado haciendo, desde luego no a un nivel alto", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras viajaba a Michigan. "Y si lo han hecho, ha tenido muy poco impacto".

Aun así, indicó que plantearía el asunto al presidente ruso, Vladímir Putin.

Zelenskyy tiene una agenda apretada durante su visita a Washington. Además de su reunión en la Casa Blanca, Zelenskyy se dirigirá al Capitolio para reunirse con senadores el martes por la noche después del funeral de Graham en la Catedral Nacional de Washington, según una persona con conocimiento del encuentro que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el tema y habló bajo condición de anonimato.

La dirigencia republicana espera impulsar esta semana la legislación de sanciones de Graham, aunque el Senado está lidiando con varias otras prioridades antes de que los legisladores abandonen Washington por el receso de agosto.

El proyecto de ley cuenta con decenas de patrocinadores de ambos partidos y está considerado como el principal homenaje en materia de política a Graham, quien murió inesperadamente este mes por un desgarro en la aorta. Impone aranceles a bienes procedentes de los cinco mayores compradores mundiales de petróleo o gas natural de Rusia, incluidos China e India.

La legislación también incluye sanciones contra Putin, altos dirigentes políticos y militares rusos, e instituciones financieras rusas y proyectos energéticos.