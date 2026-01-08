logo pulso
Amenaza Irán con lanzar ataque preventivo

Por AP

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
Amenaza Irán con lanzar ataque preventivo

DUBÁI, EAU.- El jefe del ejército de Irán amenazó el miércoles con una acción militar preventiva debido a la "retórica" contra la República Islámica, en una posible referencia a la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que si Teherán "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Washington "acudirá en su rescate".

Los comentarios del general de división Amir Hatami se producen en un momento en que Irán intenta responder a lo que considera una doble amenaza planteada por Israel y EU, así como a las protestas provocadas por sus problemas económicos, que se han convertido en un desafío directo a su teocracia.

En un intento de aplacar las tensiones, el gobierno iraní comenzó a pagar el miércoles el equivalente a 7 dólares al mes para subvencionar el alza de productos básicos como arroz, carne y pasta. 

Los comerciantes advierten que el precio de artículos tan esenciales como el aceite de cocina probablemente se triplicarán por la presión derivada del colapso del rial iraní y el fin de un tipo de cambio preferencial dólar-rial para importadores y fabricantes, lo que podría avivar aún más la ira popular.

   Hatami habló ante estudiantes de academia militar. Es el primer oficial militar que ocupa un puesto controlado durante mucho tiempo por la Guardia Revolucionaria paramilitar.

