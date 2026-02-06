Aranceles chinos impactan sector maquilador en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 6 (EL UNIVERSAL).- Desde hace año y medio, diversas inversiones del sector maquilador se han desplazado hacia países que ofrecen ventajas similares a las que brindaba México, de acuerdo con María Elena Gallego, integrante del Consejo de Promoción de Inversiones que estableció el gobierno federal.

La presidenta de Collectron International Management, que impulsó el establecimiento de 320 maquiladoras en el país, señaló que México compite actualmente con la oferta de Uruguay, República Dominicana y El Salvador.

Agregó que, desde hace 18 meses, el capital se dirige a dichas naciones porque estas ofrecen los incentivos que México otorgaba hace más de 50 años.

Asimismo, precisó que algunas inversiones se encuentran frenadas a la espera de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): "Tengo al menos cuatro proyectos en la mesa esperando a conocer qué pasará con ese acuerdo", afirmó.

La impulsora del concepto shelter (administradoras de maquiladoras en áreas operativas ajenas a la manufactura) advirtió: "Hoy en día ya no somos un país muy competitivo; sin embargo, mantenemos nuestro atractivo por la vecindad con la potencia más grande del mundo, la logística, la distribución y el talento".

Gallego explicó a EL UNIVERSAL que desarrollar proveedores mexicanos tomará años, pese a los aranceles a insumos de China y países sin tratado comercial para impulsar la fabricación nacional. "China ha sido el proveedor de materia prima con calidad y costos competitivos por décadas. Todo el mundo le compra a China y, con la imposición de aranceles, no encontramos alternativas inmediatas", comentó.

Subrayó que sustituir importaciones es complejo; no por la inexistencia del producto en México, sino por la falta de certificaciones y los estrictos requerimientos técnicos. "No es fácil integrar materia prima de la noche a la mañana; toma años obtener certificaciones, entrenamiento y aprobaciones gubernamentales, especialmente en sectores como el automotriz o de dispositivos médicos. Preveo un plazo de cinco años para estas certificaciones", estimó.

Gallego, quien encabeza tres mesas de trabajo de proveeduría nacional dentro del Consejo de Promoción de Inversiones, aseguró que la situación para la industria maquiladora ha sido difícil en los últimos dos años.

Explicó que a las empresas con programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) se les eliminaron facilidades para importar insumos inexistentes en el país, imponiéndoles impuestos del 25% al 50% sobre materiales asiáticos.

A esto se suman cambios estructurales como el aumento de vacaciones y la posible reducción de la jornada laboral. Según Gallego, aunque la industria se ajusta a estos cambios radicales, estos dificultan el desarrollo del sector de ensamble.

Finalmente, la también socia fundadora de Beyond Movilidad Compartida (BMC) destacó que los aranceles impuestos por la Casa Blanca impactan las exportaciones y que, en los últimos dos años, se han cancelado más de 672 programas IMMEX, lo que ha resultado en la pérdida de casi 600 mil empleos.