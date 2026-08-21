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Argentina expulsa a exoficial de la Armada

Fernando Farías es requerido por autoridades mexicanas por contrabando de combustible

Por AP

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Argentina expulsa a exoficial de la Armada
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El contralmirante retirado Fernando Farías Laguna, quien era requerido por las autoridades mexicanas desde hace varios meses por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, fue expulsado el jueves de Argentina para su traslado inmediato a México.

      El traslado del exoficial, que estaba detenido desde abril pasado en Argentina tras ingresar con identificación falsa a ese país, fue anunciado por la Fiscalía General de México que lo identificó en un comunicado como Fernando "N". 

      Un agente federal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para hablar del caso, confirmó a The Associated Press que el exfuncionario es el contralmirante retirado Fernando Farías Laguna. El envío de Farías Laguna a México se había demorado por varios meses debido a que el exoficial tenía un proceso pendiente en Argentina por uso de identificación falsa que fue cerrado recientemente.

      Según la fiscalía federal, el exoficial está posiblemente relacionado con una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión, y distribución de combustible, un caso por el que han sido apresadas otras 15 personas, entre ellas su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien fue detenido en septiembre de 2025.

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      El caso desató un escándalo que golpeó a la Armada mexicana y a su tío, el exsecretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán.

      Farías Laguna fue detenido el 23 de abril en Buenos Aires luego de ingresar al país suramericano, proveniente de Colombia, con un pasaporte falso de Guatemala.

      El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien es el oficial de mayor rango apresado durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, fue señalado de dirigir junto con su hermano una gran red que permitió el contrabando de millones de litros de combustible entre México y Estados Unidos.

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