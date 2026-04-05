Artemis II va a la mitad del camino

Houston, Texas.- Ahora que ya han recorrido más de la mitad del trayecto hacia la Luna, los astronautas de Artemis II se preparaban para su histórico sobrevuelo lunar, con el que se adentrarán en el espacio incluso más que los astronautas de la misión Apolo. En el lado negativo, su inodoro volvió a fallar.

Los tres astronautas estadounidenses y un canadiense llegarán a su destino el lunes y fotografiarán el misterioso lado oculto de la Luna al pasar a toda velocidad a su alrededor. Es la primera tripulación con rumbo a la Luna en más de 53 años, retomando el punto en el que lo dejó el programa Apolo de la NASA.

"La Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo más grande", indicó el piloto Victor Glover.

Debbie Korth, subdirectora del programa Orion de la NASA, dijo que los astronautas también han reportado un olor proveniente del baño, el cual está enterrado en el piso de la cápsula y cuenta con una puerta y una cortina para privacidad.

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El Artemis II estaba a punto de establecer un récord de distancia para los seres humanos, al viajar más de 400.000 km desde la Tierra antes de hacer un giro en U por detrás del satélite y emprender el regreso a casa sin detenerse ni entrar en la órbita lunar. El récord lo ostenta actualmente el Apolo 13.

La misión de casi 10 días —que concluirá con un amerizaje en el Pacífico el 10 de abril— es el primer paso en los audaces planes de la NASA para establecer una base lunar sostenible.