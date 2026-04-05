logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Cristo aún sufre"

Fotogalería

"Cristo aún sufre"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Artemis II va a la mitad del camino

Por AP

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Artemis II va a la mitad del camino

Houston, Texas.- Ahora que ya han recorrido más de la mitad del trayecto hacia la Luna, los astronautas de Artemis II se preparaban para su histórico sobrevuelo lunar, con el que se adentrarán en el espacio incluso más que los astronautas de la misión Apolo. En el lado negativo, su inodoro volvió a fallar.

Los tres astronautas estadounidenses y un canadiense llegarán a su destino el lunes y fotografiarán el misterioso lado oculto de la Luna al pasar a toda velocidad a su alrededor. Es la primera tripulación con rumbo a la Luna en más de 53 años, retomando el punto en el que lo dejó el programa Apolo de la NASA.

"La Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo más grande", indicó el piloto Victor Glover.

Debbie Korth, subdirectora del programa Orion de la NASA, dijo que los astronautas también han reportado un olor proveniente del baño, el cual está enterrado en el piso de la cápsula y cuenta con una puerta y una cortina para privacidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Artemis II estaba a punto de establecer un récord de distancia para los seres humanos, al viajar más de 400.000 km desde la Tierra antes de hacer un giro en U por detrás del satélite y emprender el regreso a casa sin detenerse ni entrar en la órbita lunar. El récord lo ostenta actualmente el Apolo 13.

La misión de casi 10 días —que concluirá con un amerizaje en el Pacífico el 10 de abril— es el primer paso en los audaces planes de la NASA para establecer una base lunar sostenible. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Patriarca oficia misa en el Santo Sepulcro
Patriarca oficia misa en el Santo Sepulcro

Patriarca oficia misa en el Santo Sepulcro

SLP

EFE

Ataques masivos en toda Ucrania
Ataques masivos en toda Ucrania

Ataques masivos en toda Ucrania

SLP

AP

Kiev deja puerta abierta a una tregua durante la Pascua

Ataque a hospital deja al menos 10 muertos
Ataque a hospital deja al menos 10 muertos

Ataque a hospital deja al menos 10 muertos

SLP

PULSO

Inicia Cuba liberación de presos indultados
Inicia Cuba liberación de presos indultados

Inicia Cuba liberación de presos indultados

SLP

AP