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Arthur amenaza costa del Golfo

Se forma la primera tormenta en la cuenta del Atlántico; autoridades lanzan advertencias

Por AP

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Arthur amenaza costa del Golfo
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      Covington, Luisiana.- Un conglomerado desorganizado de tormentas que había afectado la costa del Golfo durante varios días se unió el miércoles para formar la tormenta tropical Arthur, el primer ciclón tropical de la temporada en la cuenca del Atlántico, amenazando a una amplia franja de la costa del Golfo con inundaciones potencialmente peligrosas, aun cuando se esperaba que perdiera fuerza rápidamente.

      Para la tarde del miércoles, el centro de la tormenta parecía haberse desplazado tierra adentro en el sureste de Texas, pero se esperaba que el impacto de Arthur se sintiera mucho más allá, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Los vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 75 kph (45 mph), y se esperaba que la tormenta perdiera fuerza a medida que avanzara más sobre tierra.

      Las autoridades instaron a millones de personas a lo largo de la costa del Golfo a tomar la tormenta en serio en medio de advertencias de que podría provocar cantidades peligrosas de lluvia en algunas zonas. En Luisiana y Mississippi, algunas comunidades habilitaron lugares para que los residentes recogieran sacos de arena y retiraron escombros de los sistemas de drenaje.

      "La principal amenaza de Arthur será un evento prolongado, de varios días, de lluvias intensas que podría producir inundaciones repentinas peligrosas, potencialmente mortales", afirmó el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan.

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      Es probable que se produzcan inundaciones en varias partes de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y la región del Panhandle de Florida, según el Centro Nacional de Huracanes.

      La tormenta tropical podría arrojar de 13 a 25 centímetros (de 5 a 10 pulgadas) de lluvia, con totales aislados de cerca de 50 centímetros (20 pulgadas). La combinación de la marejada ciclónica y la marea hará que zonas normalmente secas cerca de la costa se inunden por el aumento de las aguas que avanzan tierra adentro.

      Es probable que el oleaje generado por Arthur provoque condiciones de resaca y corrientes de retorno potencialmente mortales a lo largo de la costa noroeste del Golfo durante los próximos dos días, dijeron los meteorólogos. 

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