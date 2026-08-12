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Assad es condenado a muerte

Por AP

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Assad es condenado a muerte
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      Damasco, Siria.- Un tribunal sirio condenó a muerte en ausencia al derrocado dictador Bashar Assad y a su hermano el martes por asesinato, tortura y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen.

      Las sentencias son las primeras contra Assad o miembros de su círculo íntimo desde que las cinco décadas de dominio de la familia Assad llegaron a su fin hace 20 meses. 

      Sin embargo, son en su mayoría simbólicas, porque Assad y su hermano Maher han huido a Rusia, donde recibieron asilo después del súbito colapso de su gobierno en diciembre de 2024.

      Otros seis exfuncionarios también fueron condenados a muerte en ausencia. El único de ellos que está bajo custodia es el primo materno de Assad, Atef Najib, quien encabezó una represión contra la disidencia que dirigió al levantamiento.

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      Najib permaneció de pie dentro de una jaula, vestido con uniforme de preso, mientras el juez leía la sentencia en voz alta, y una multitud se reunió fuera del tribunal fuertemente custodiado.

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