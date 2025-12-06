Aston Villa vence a Arsenal en un emocionante partido de la Liga Premier

La carrera por el título de la Liga Premier se abrió después de que Aston Villa anotó en el tiempo de descuento y venció el sábado 2-1 a Arsenal.

Emiliano Buendía anotó al final en un emocionante desenlace en Villa Park que dejó atónitos a los visitantes.

La ventaja de los Gunners se redujo a solo dos puntos después de que el Manchester City, que es segundo, venciera 3-0 a Sunderland.

Villa está un punto más atrás en el tercer lugar.

La defensa del título de Liverpool se complicó aún más al ceder puntos ante el Leeds. El equipo de Arne Slot desperdició una ventaja de dos goles y concedió en el sexto minuto del tiempo añadido en Elland Road para empatar 3-3.

Chelsea no pudo aprovechar, perdiendo puntos por tercer partido consecutivo en un empate 0-0 ante Bournemouth.

Arsenal sorprendido

El gol de la victoria de Buendía llegó en el quinto minuto del tiempo añadido. El suplente mantuvo la calma durante un tumulto en el área y disparó a través de un área abarrotada.

"En la forma en que sucedió al final, obviamente, (es) realmente difícil de aceptar", dijo el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, a TNT Sports.

Fue el tercer partido consecutivo que el Arsenal pierde puntos fuera de casa tras empates recientes con Sunderland y Chelsea. Esos resultados han abierto la puerta a rivales como City y Villa.

La novena victoria de Villa en los últimos diez partidos siguió a un comienzo desastroso de la campaña cuando el equipo de Unai Emery no ganó en los primeros cinco juegos.

"En este momento estamos en una gran racha", dijo Matty Cash, quien adelantó a Villa a los 36 minutos. "Sabemos que aún no es Navidad, así que tenemos que seguir siendo exigentes, seguir siendo consistentes, y luego veremos a dónde nos lleva".

Leandro Trossard ingresó al medio tiempo para Arsenal e impactó rápido al igualar el juego siete minutos después del inicio del complemento.

Buendía entró al 87 y resultó ser un cambio inspirador.

"Luchamos hasta el último minuto, el último segundo, fue una victoria realmente increíble", dijo.

Fue solo la segunda derrota de la temporada para Arsenal y la primera desde una derrota 1-0 en Liverpool en agosto.

"Estamos 18 partidos invictos, y aun así el margen es tan pequeño", dijo Arteta. "El esfuerzo estuvo absolutamente ahí y usar ese dolor para volver a intentarlo".

Liverpool lo arruina

En lo profundo del tiempo de descuento en Leeds, Liverpool estaba listo para regresar a los primeros cinco de la clasificación. Eso fue hasta que Ao Tanaka disparó tras un tiro de esquina para negarle al equipo de Slot una victoria muy necesaria.

Liverpool parecía listo para conseguir apenas su tercera victoria en la liga en 10 juegos cuando Hugo Ekitike anotó dos veces en dos minutos poco después del medio tiempo. Pero Leeds respondió con su propio doblete rápido cuando Dominic Calvert-Lewin convirtió desde el punto de penalti y Anton Stach igualó dos minutos después.

Dominik Szoboszlai puso a los visitantes al frente nuevamente en el 80, pero cuando el cuarto árbitro indicó nueve minutos de tiempo añadido, la multitud local sintió otra remontada y Tanaka cumplió.

City cierra la brecha

El Manchester City será una vista familiar en el espejo retrovisor del Arsenal.

En campañas consecutivas en 2023 y 2024, Arteta vio cómo el City, perseguía a su equipo para ganar el título. Y se está perfilando para ser otra pelea entre ellos.

Incluso después de cuatro derrotas en la liga, el City está a solo dos puntos detrás del Arsenal tras la victoria contra Sunderland.

"Teníamos la sensación de que el Arsenal iba a perder pocos puntos y si quieres estar allí tienes que ganar partidos y eso viene de la forma en que juegas, no solo de un día de suerte o una acción afortunada", dijo el entrenador del City, Pep Guardiola.

Ruben Dias, con un brillante gol de larga distancia, y Josko Gvardiol dieron al City una ventaja de 2-0 en el descanso en el Etihad Stadium. Phil Foden anotó el tercero en la segunda mitad.

El Chelsea, que es cuarto, ha visto cómo su desafío por el título se estancó durante la última semana después de una racha de solo dos puntos de un posible nueve.

Ni siquiera el regreso de Cole Palmer a la alineación titular por primera vez desde septiembre pudo inspirar al ganador de la Copa Mundial de Clubes en Bournemouth.

Para añadir a un día frustrante, Liam Delap salió en la primera mitad con una lesión en el hombro.

Espectacular Guimaraes

Bruno Guimaraes anotó directamente desde un tiro de esquina en la victoria 2-1 de Newcastle contra Burnley.

El centrocampista lanzó un centro envenenado que se curvó más allá del portero del Burnley, Martin Dubravka, y entró en la esquina lejana al 31 en St James' Park. Anthony Gordon añadió un segundo desde el punto penal en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Lo que debería haber sido una victoria cómoda para Newcastle terminó con un final nervioso después de que Zian Flemming recortara distancias con un penalti en el tiempo de descuento y Burnley luego amenazara con un empate.

Tottenham rompe dolorosa racha en casa

Tottenham consiguió una esperada victoria en casa en la liga tras vencer 2-0 a Brentford.

La última victoria de los Spurs en el Tottenham Hotspur Stadium fue en el partido inaugural de la temporada contra el recién ascendido Burnley. Eso fue seguido por seis partidos consecutivos sin victoria frente a sus propios aficionados. Pero esa racha fue rota por goles en la primera mitad de Richarlison y Xavi Simons contra el ex equipo del entrenador Thomas Frank.

Everton subió al quinto lugar después de vencer 3-0 a Nottingham Forest.