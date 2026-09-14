Atacan un buque iraní; hay un muerto

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El Cairo, Egipto.- Un buque comercial iraní fue atacado este domingo cerca del estrecho de Ormuz y una persona murió. Debido a ello se pospuso un plan de Teherán para informar a los países vecinos sobre sus controvertidos esfuerzos para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho.

El suceso, que según los informes dejó un muerto y cuatro heridos, volvió a centrar la atención en el estrecho luego que las amenazas al transporte marítimo en la región se intensificaron la semana pasada cuando los rebeldes hutíes —respaldados por Irán— se apoderaron de una isla en el estrecho de Bab el-Mandeb en el mar Rojo.

La agencia estatal de noticias IRNA citó al gobernador de Qeshm, quien culpó a un "enemigo terrorista" por el ataque del domingo. El ejército de Estados Unidos, que anteriormente ha atacado buques con bandera iraní al tiempo que mantiene un bloqueo de puertos iraníes y enfrenta una nueva amenaza de misiles balísticos iraníes lanzados contra sus buques de guerra, no hizo comentarios en un primer momento.

Horas antes del ataque al buque, el gobierno de Irán se mantuvo desafiante.

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"No se puede intimidar a nuestro pueblo hasta someterlo. Irán no se rendirá", dijo el presidente, Masoud Pezeshkian, en una publicación en redes sociales.

El presidente estadounidense Donald Trump discrepó, diciendo el domingo que Irán "quiere llegar a un acuerdo con tantas ganas" que "está llamando constantemente". Trump habló en su campo de golf en Doonbeg, Irlanda, donde asistió a un torneo.

Más tarde, cuando un reportero le preguntó si Estados Unidos atacó el buque iraní la madrugada del domingo en el estrecho de Ormuz, Trump dijo: "No quiero decirlo". Luego abordó el Air Force One para regresar a Washington.

Irán había informado que ministros de Relaciones Exteriores de países de la región se reunirían el lunes en Omán para hablar sobre los esfuerzos de Irán y Omán, al otro lado del estrecho, para gestionar el transporte marítimo en él. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, escribió en X a última hora del domingo que la reunión se había pospuesto "en interés del consenso" .

El paso mercante sigue estando bajo en el estrecho de Ormuz cuando continúan los ataques contra lo que se consideraba una vía navegable internacional antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero.