Ataque de Israel en Beirut deja cinco muertos en Líbano

HARET HREIK, Líbano (AP) — Israel atacó el domingo la capital de Líbano, Beirut, por primera vez desde junio, afirmando que mató al jefe de personal de Hezbollah, Haytham Tabtabai, y advirtiendo al grupo político-paramilitar respaldado por Irán que no se rearme ni se reconstruya, un año después de su última guerra.

El ataque en los suburbios del sur de Beirut mató a cinco personas e hirió a otras 25, según el Ministerio de Salud de Líbano.

Hezbollah confirmó la muerte de Tabtabai. Anteriormente, informó que el ataque, lanzado casi exactamente un año después que un alto el fuego pusiera fin a la guerra entre Israel y la agrupación, amenazaba con una escalada de ataques, a sólo días de que el papa León XIV visite Líbano en su primer viaje al extranjero.

"Seguiremos actuando con fuerza para prevenir cualquier amenaza a los residentes del norte y al Estado de Israel", afirmó en un comunicado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. El ejército instruyó a los residentes del norte de Israel, cerca de la frontera libanesa, a continuar con su rutina diaria, indicando que no anticipa una respuesta militar de Hezbollah.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Tabtabai de encabezar los esfuerzos de reagrupación de Hezbollah.

Los ataques aéreos israelíes sobre el sur de Líbano se han intensificado en las últimas semanas, al tiempo que Israel y Estados Unidos han presionado a Líbano para desarmar al grupo miliciano. Israel afirma que Hezbollah intenta reconstruir sus capacidades militares en el sur de Líbano. El gobierno libanés, que ha aprobado el plan de su ejército para desarmar a Hezbollah, ha negado esas afirmaciones. También afirma que las tropas se han desplegado al sur, pero que su ejército, con problemas de liquidez, necesita más recursos.

Hezbollah no ha atacado a Israel desde que comenzó el alto el fuego. Disparó un par de cohetes en diciembre que cayeron en territorio despoblado cerca de una base militar israelí en lo que calificó como una "advertencia".

Tabtabai había sido el aparente sucesor de Ibrahim Aqil, quien fue asesinado en septiembre de 2024 en ataques israelíes que eliminaron gran parte del liderazgo superior de Hezbollah, incluido el líder de larga data Hassan Nasrallah. Tabtabai también había estado al frente de la Unidad Radwan, un grupo de élite de Hezbollah. Estados Unidos designó en 2016 a Tabtabai como terrorista, llamándolo un líder militar que dirigió las fuerzas especiales de Hezbollah en Siria y Yemen, y ofreció hasta 5 millones de dólares por información sobre él.

"Escalada de ataques"

"El liderazgo de Hezbollah estudia la cuestión de la respuesta y tomará la decisión apropiada", declaró Mahmoud Qamati, vicepresidente del consejo político de Hezbollah, en el lugar del ataque. "El ataque a los suburbios del sur hoy abre la puerta a una escalada de asaltos en todo Líbano".

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó en un comunicado el ataque del domingo y acusó a Israel de negarse a implementar su parte del acuerdo de alto el fuego. Hizo un llamado a la comunidad internacional para "intervenir con fuerza y seriedad para detener los ataques a Líbano y su pueblo".

El comunicado del ejército israelí señaló que Israel sigue comprometido con los "entendimientos" acordados por Israel y Líbano.

Se podía ver humo en el concurrido barrio de Haret Hreik, donde Israel no emitió un aviso de evacuación antes del ataque. El cuarto piso de un edificio de apartamentos sufrió daños. Se escucharon disparos para dispersar a las multitudes cuando llegaba el personal de emergencia.

"Definitivamente, esta es un área civil y está desprovista de cualquier presencia militar", dijo a los periodistas Ali Ammar, parlamentario de Hezbollah, cerca del lugar del ataque.

Un dron israelí volaba cerca del edificio objetivo.

"Quieren quitarnos nuestras armas. Pero nuestras armas no serán tomadas", dijo Maryam Assaf, quien vive cerca y escuchó el ataque. Ella dijo que "sólo nos da más determinación, fuerza y dignidad".

Hezbollah severamente debilitado

El presidente de Líbano dijo la semana pasada que el país está listo para entrar en negociaciones con Israel para detener sus ataques aéreos y retirarse de cinco puntos en colinas que ocupa en territorio libanés. También ha dicho que Líbano está comprometido a desarmar a todos los actores no estatales en el país, incluido Hezbollah.

Hezbollah ha dicho que el tema de su arsenal militar debería tratarse a través del diálogo con el Estado libanés una vez que Israel detenga sus ataques.

La última guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar comenzó el 8 de octubre de 2023, un día después que Hamás atacara el sur de Israel, cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel en solidaridad con Hamás. Israel lanzó un bombardeo generalizado de Líbano el año pasado que debilitó severamente a Hezbollah, seguido de una invasión terrestre.

Esa guerra fue la más reciente de varios conflictos que involucran a Hezbollah en las últimas cuatro décadas. El conflicto armado mató a más de 4.000 personas en Líbano, incluidos cientos de civiles, y causó una destrucción estimada en 11.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. En Israel, murieron 127 personas, incluidos 80 soldados.

El martes, un ataque israelí mató a 13 personas en el campamento de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh cerca de la ciudad sureña de Sidón, en el ataque más mortífero desde que entró en vigor el alto el fuego. El ejército explicó que tenía como objetivo una instalación militar perteneciente a Hamás. El grupo miliciano palestino negó tener instalaciones militares en el campamento abarrotado.

Ataque del 7 de octubre

Mientras tanto, el jefe del estado mayor del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, anunció sanciones a 13 oficiales del ejército que eran los principales comandantes del ataque del 7 de octubre de 2023. Algunos fueron censurados y otros fueron obligados a retirarse.

Entre los castigados estaban los entonces jefes de inteligencia militar, la rama de operaciones del ejército y el Comando Sur, que es responsable de la Franja de Gaza. Los tres hombres ya renunciaron. Fueron removidos del servicio de reserva y se les informó que su carrera militar había terminado.

Zamir señaló el "grave, resonante y sistémico fracaso" para proteger a los israelíes antes y durante el ataque, así como la necesidad de "establecer un estándar claro de responsabilidad de mando".