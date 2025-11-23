Arrestan a Bolsonaro; pretendía escapar

Brasilia, Bra.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido preventivamente este sábado por riesgo “concreto” de fuga y “amenaza al orden público”, en vísperas de empezar a cumplir la condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

El líder ultraderechista estaba en prisión domiciliaria desde hacía casi cuatro meses, pero a primera hora de este sábado los agentes lo arrestaron y lo condujeron, sin esposas ni presencia de medios de comunicación, a la sede de la Policía Federal de Brasilia.

El exmandatario esperaba los días en su residencia de Brasilia para que la Corte Suprema ordenase la ejecución de la sentencia en la que se le declaró culpable de “liderar” una trampa golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

La Primera Sala del Supremo rechazó a principios de mes por unanimidad los primeros recursos de apelación, con lo que el cumplimiento de la condena estaba próximo. Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, se adelantó a ese momento y decretó su arresto en un día poco habitual: un sábado.

El ex jefe de Estado (2019-2022) permanecerá recluido en una sala especial de unos 12 metros cuadrados, equipada con una cama de soltero, baño privado, ventana, televisión, aire acondicionado y un pequeño refrigerador, según medios locales.

La primera señal de alerta fue una “vigilia por la salud de Bolsonaro y la libertad de Brasil” convocada para este sábado por uno de sus hijos, el senador Flávio, delante de la casa de su padre.

La tesis judicial sostiene que Bolsonaro pretendía fugarse aprovechando el posible tumulto generado durante esa manifestación.

La segunda voz de alarma descrita por la Policía se refiere a la “violación” de la tobillera electrónica que supervisaba los movimientos del dirigente ultra, a las 00:08 hora local (03:08 GMT) de este sábado.

“La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”, aseveró el juez. El magistrado advierte además que la casa de Bolsonaro se encuentra a unos 13 kilómetros de la zona donde están las embajadas y cita expresamente la de Estados Unidos.