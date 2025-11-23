logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Arrestan a Bolsonaro; pretendía escapar

El exmandatario fue trasladado a la sede de la policía federal en la capital, Brasilia

Por EFE

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan a Bolsonaro; pretendía escapar

Brasilia, Bra.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido preventivamente este sábado por riesgo “concreto” de fuga y “amenaza al orden público”, en vísperas de empezar a cumplir la condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

El líder ultraderechista estaba en prisión domiciliaria desde hacía casi cuatro meses, pero a primera hora de este sábado los agentes lo arrestaron y lo condujeron, sin esposas ni presencia de medios de comunicación, a la sede de la Policía Federal de Brasilia.

El exmandatario esperaba los días en su residencia de Brasilia para que la Corte Suprema ordenase la ejecución de la sentencia en la que se le declaró culpable de “liderar” una trampa golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

La Primera Sala del Supremo rechazó a principios de mes por unanimidad los primeros recursos de apelación, con lo que el cumplimiento de la condena estaba próximo. Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, se adelantó a ese momento y decretó su arresto en un día poco habitual: un sábado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El ex jefe de Estado (2019-2022) permanecerá recluido en una sala especial de unos 12 metros cuadrados, equipada con una cama de soltero, baño privado, ventana, televisión, aire acondicionado y un pequeño refrigerador, según medios locales.

La primera señal de alerta fue una “vigilia por la salud de Bolsonaro y la libertad de Brasil” convocada para este sábado por uno de sus hijos, el senador Flávio, delante de la casa de su padre.

La tesis judicial sostiene que Bolsonaro pretendía fugarse aprovechando el posible tumulto generado durante esa manifestación.

La segunda voz de alarma descrita por la Policía se refiere a la “violación” de la tobillera electrónica que supervisaba los movimientos del dirigente ultra, a las 00:08 hora local (03:08 GMT) de este sábado.

“La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”, aseveró el juez. El magistrado advierte además que la casa de Bolsonaro se encuentra a unos 13 kilómetros de la zona donde están las embajadas y cita expresamente la de Estados Unidos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Los niños mueren de desnutrición en Sudán
Los niños mueren de desnutrición en Sudán

Los niños mueren de desnutrición en Sudán

SLP

AP

Arrestan a Bolsonaro; pretendía escapar
Arrestan a Bolsonaro; pretendía escapar

Arrestan a Bolsonaro; pretendía escapar

SLP

EFE

El exmandatario fue trasladado a la sede de la policía federal en la capital, Brasilia

Aliados dan su apoyo a Ucrania
Aliados dan su apoyo a Ucrania

Aliados dan su apoyo a Ucrania

SLP

AP

En Occidente rechazan puntos del plan de EU

La COP30 enfría la ambición climática
La COP30 enfría la ambición climática

La COP30 enfría la ambición climática

SLP

EFE