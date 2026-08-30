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Huracán Karina se forma en Pacífico: vientos de 130 km/h

Se prevé que Karina alcance categoría 3 o superior en aproximadamente un día.

Por AP

Agosto 30, 2026 01:57 p.m.
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Huracán Karina se forma en Pacífico: vientos de 130 km/h
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      El huracán Karina se formó el domingo en el océano Pacífico y podría tomar fuerza de huracán mayor en cuestión de días, de acuerdo con meteorólogos. El vórtice del ciclón estaba mar adentro, muy lejos, y no amenazaba tierra.

      Karina tenía vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas por hora), informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, lo que lo convierte en un huracán de categoría 1.

      Se espera que la tormenta experimente un fortalecimiento constante o rápido a medida que se desplaza sobre aguas abiertas del Pacífico y se pronostica que se convierta en un huracán mayor en otro día aproximadamente, señaló el centro. Un huracán mayor es de categoría 3 o superior con vientos máximos sostenidos de al menos 178 km/h (111 mph).

      El domingo, Karina se ubicaba a unos 1.325 kilómetros (820 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y se desplazaba hacia el noroeste a 24 km/h (15 mph). Su trayectoria prevista era más alejada, hacia el Pacífico.

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      Aunque se esperaba que Karina se mantuviera muy lejos de tierra, el centro de huracanes señaló que el oleaje de la tormenta probablemente provocará condiciones peligrosas de fuerte resaca y corrientes de retorno a lo largo de partes del suroeste de México y de la península de Baja California.

      En otras zonas del Pacífico, la tormenta tropical Lowell estaba a 1.850 kilómetros (1.150 millas) al sureste de Hawai. Tampoco representaba una amenaza inmediata para tierra.

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