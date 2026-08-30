Alistan operativo escolar en 45 planteles de la capital

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital desplegará 220 elementos este lunes con motivo del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El operativo "Regreso a Clases Seguro" contará con la participación de agentes de la Policía Vial y la Guardia Municipal en los cinco cuadrantes de la ciudad, informó la dependencia.

La Dirección de Policía Vial aplicará el operativo "Carrusel" para regular la velocidad en vialidades como Salvador Nava, carretera 57 y Fray Diego de la Magdalena. También asignará agentes para apoyar el cruce peatonal y ordenar la circulación en las inmediaciones de escuelas.

La SSPC indicó que brindará cobertura en 45 planteles educativos durante los horarios de entrada y salida, con el apoyo de más de 70 promotores de seguridad escolar.

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Por su parte, la Guardia Municipal realizará patrullajes y mantendrá vigilancia en el exterior de escuelas. La dependencia no detalló cuáles serán los planteles atendidos ni los horarios específicos del dispositivo.

La corporación recomendó salir con anticipación, respetar los límites de velocidad, utilizar las zonas de ascenso y descenso y evitar estacionarse en doble fila o bloquear los accesos escolares.