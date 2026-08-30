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Federación neerlandesa retira apoyo a Infantino: pide cambio en FIFA

La UEFA y otras federaciones respaldan la postura crítica contra el presidente de la FIFA.

Por AP

Agosto 30, 2026 01:45 p.m.
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Federación neerlandesa retira apoyo a Infantino: pide cambio en FIFA
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      La federación neerlandesa de fútbol se convirtió en la nación más reciente en pedir un nuevo liderazgo en la FIFA.

      En un comunicado el domingo, la federación manifestó que "ya no tiene confianza" en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Ofreció albergar una cumbre internacional para debatir el futuro de la FIFA.

      "Creemos que la FIFA necesita un nuevo liderazgo a partir de 2027. Pero un nuevo presidente por sí solo no es suficiente. La forma en que se gobierna la FIFA también debe cambiar", sostuvo la federación de los Países Bajos.

      "Vemos demasiado poder concentrado en torno al presidente de la FIFA y una separación insuficiente entre el presidente y la administración de la FIFA", añadió. "El proceso en torno a la propuesta, ahora retirada, de FIFA Forward Enterprise fue un punto de inflexión para nosotros. Retirar la propuesta era necesario, pero no restablece la confianza que se ha perdido".

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      La federación indicó que compartió "esta postura y nuestra visión para el futuro de la FIFA" en una carta al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

      La UEFA, la confederación europea de fútbol, encabeza la reacción contra Infantino por su fallido plan de venta de la Copa del Mundo, que creó una profunda fractura en el deporte.

      Muchas de sus otras federaciones miembro han retirado su apoyo al dirigente de la FIFA, quien se presentará a la reelección en marzo de 2027. Algunas han pedido su renuncia.

      Infantino no ha dado ninguna señal de que planee dimitir.

      La federación neerlandesa afirmó que existe la necesidad de una "nueva FIFA", no solo de un nuevo presidente.

      "Para nosotros, este debate debe tratar de algo más que de Gianni Infantino. La pregunta clave es: ¿qué tipo de FIFA necesita el fútbol?", expresó la federación. "Nuestra ambición es clara: una FIFA fuerte y creíble que pertenezca al fútbol, sirva a sus miembros y desarrolle el juego en todo el mundo".

      También indicó que "esto no debería ser un plan europeo para el resto del mundo. Queremos desarrollar esta nueva dirección junto con las 211 asociaciones miembro de la FIFA y las confederaciones de todas las partes del mundo".

      La federación neerlandesa dijo que ve tres prioridades: mejorar la gobernanza con un mejor equilibrio de poder, situar el poder social del fútbol en el centro de la FIFA e invertir más en el fútbol a nivel mundial.

      La federación afirmó que quiere albergar la cumbre internacional y señaló: "La elección presidencial de 2027 no debería tratar solo de quién dirige la FIFA. Primero, debemos determinar qué tipo de FIFA queremos. Luego podremos identificar el liderazgo necesario para lograr ese cambio".

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