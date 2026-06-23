Ataque ruso en Sumy deja tres muertos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Kiev, Ucrania.- Un ataque ruso con drones contra la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, mató a tres integrantes de una familia, entre ellos un niño de 13 años, y un ataque ucraniano contra una planta industrial rusa provocó la muerte de cinco personas, informaron autoridades.
Rusia ha impactado zonas civiles de Ucrania con drones y misiles desde que lanzó su invasión total de su vecino hace más de cuatro años. Ucrania contraataca cada vez más instalaciones petroleras y fábricas militares en lo profundo de Rusia.
Un informe de Naciones Unidas indica que más de 16.000 civiles han muerto en la guerra. Los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos no han logrado detener los combates.
El ataque en Sumy alcanzó una vivienda y mató a un hombre de 36 años, a su hijo ya una mujer de 73 años que era la suegra del hombre, según Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar regional. La pareja del hombre y su hijo de 10 años resultaron heridos, preciso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Un hogar común, no un objetivo militar en absoluto", escribió el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en X.
El ataque ucraniano con misiles contra la planta industrial en Voronezh, en el suroeste de Rusia, mató a cinco personas e hirió a decenas, indicó el gobernador Alexander Gusev.
no te pierdas estas noticias
Trump anuncia medidas para fortalecer ciberseguridad y tecnología cuántica
EFE
Departamento de Energía y Pentágono desarrollarán sensores cuánticos con aplicaciones en defensa.
Lluvia intensa detiene partido Mundial Francia e Irak en Filadelfia
AP
El partido entre Francia e Irak se detuvo en el descanso por una norma FIFA ante rayos cercanos.
Néstor Lorenzo resalta versatilidad de Luis Díaz antes de partido contra Congo
AP
Luis Díaz es señalado como pieza clave por su versatilidad en el ataque colombiano.