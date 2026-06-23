Ataque ruso en Sumy deja tres muertos

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Kiev, Ucrania.- Un ataque ruso con drones contra la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, mató a tres integrantes de una familia, entre ellos un niño de 13 años, y un ataque ucraniano contra una planta industrial rusa provocó la muerte de cinco personas, informaron autoridades.

Rusia ha impactado zonas civiles de Ucrania con drones y misiles desde que lanzó su invasión total de su vecino hace más de cuatro años. Ucrania contraataca cada vez más instalaciones petroleras y fábricas militares en lo profundo de Rusia.

Un informe de Naciones Unidas indica que más de 16.000 civiles han muerto en la guerra. Los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos no han logrado detener los combates.

El ataque en Sumy alcanzó una vivienda y mató a un hombre de 36 años, a su hijo ya una mujer de 73 años que era la suegra del hombre, según Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar regional. La pareja del hombre y su hijo de 10 años resultaron heridos, preciso.

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"Un hogar común, no un objetivo militar en absoluto", escribió el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en X.

El ataque ucraniano con misiles contra la planta industrial en Voronezh, en el suroeste de Rusia, mató a cinco personas e hirió a decenas, indicó el gobernador Alexander Gusev.