Lluvia intensa detiene partido Mundial Francia e Irak en Filadelfia

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FILADELFIA (AP) — La lluvia intensa y una tormenta eléctrica que se aproximaba el lunes interrumpieron en el descanso el partido del Mundial entre Francia e Irak y enviaron a miles de aficionados a buscar refugio.

Partido detenido por tormenta eléctrica y lluvia intensa

Fue el primer retraso por lluvia en la historia del torneo. También había lluvia intensa antes del partido programado para la noche del lunes entre Noruega y Senegal en East Rutherford, Nueva Jersey.

Francia estaba arriba por 1-0 al descanso, cuando la pantalla gigante mostró mensajes en los que se instó al público a que busciera refugio en las zonas cubiertas del estadio, bajo la advertencia de que se acercaba una tormenta severa.

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Norma FIFA para suspensión de partidos por rayos

Una lluvia torrencial siguió cayendo durante el descanso mientras los aficionados se apiñaban en los pasillos y bajo los balcones.

Al principio se esperaba que la interrupción extendiera los 15 minutos del descanso por otros 15 minutos. A medida que el retraso se prolongaba, las autoridades del estadio anunciaron que "el partido se reanudará cuando se considere seguro".

Una norma de la FIFA exige que los partidos se detengan y que se evacúen las zonas de asientos durante 30 minutos si se detectan rayos en un radio de 12 kilómetros. Cada relámpago reinicia el reloj.

Francia e Irak jugaron bajo un aguacero que comenzó a los 37 minutos. Los aficionados se pusieron impermeables y la mayoría permaneció en sus asientos hasta que se les indicó que buscaran refugio al descanso.

Un pequeño número de aficionados permaneció en sus asientos pese a la advertencia. Un locutor por megafonía les pidió de nuevo que buscaran guarecerse.