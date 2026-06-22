Tiroteo en escuela secundaria de Tacloban deja tres muertos

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MANILA, Filipinas (AP) — Dos estudiantes armados con pistolas hicieron disparos el lunes en una escuela secundaria del centro de Filipinas, donde mataron a tres alumnos e hirieron al menos a otros 20, informó la policía.

Balacera en escuela San José de Tacloban

Los sospechosos, de 14 y 15 años, fueron detenidos. Ellos y las víctimas eran estudiantes de la Escuela Secundaria Nacional San José, en la ciudad de Tacloban, donde ocurrió el tiroteo a media mañana, indicó el general de brigada Jason Capoy, jefe policial regional.

La policía indicó que 15 de las 20 lesiones fueron causadas por disparos, incluido un estudiante que recibió un impacto en la cabeza y está hospitalizado. El resto resultó herido al tropezar y saltar por una ventana mientras corría para ponerse a salvo.

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Está en marcha una investigación para determinar el móvil de la balacera en la escuela pública, que tiene más de 1.500 estudiantes. Capoy señaló que los sospechosos, que eran amigos cercanos, dijeron en un interrogatorio inicial que sufrían acoso en la escuela. No dio más detalles.

No tienen antecedentes penales. Uno de ellos obtuvo la pistola de 9 mm que utilizó en el ataque de una tía, una agente de policía, quien está siendo investigada. El otro sospechoso utilizó un revólver calibre .38. Lograron introducir las armas al plantel porque sólo había un guardia de servicio en varias entradas y salidas, agregó.

"Los sospechosos irrumpieron en dos aulas porque, después del tiroteo en la primera, los niños salieron corriendo y los sospechosos aparentemente persiguieron a algunas víctimas hasta otra aula", les dijo Capoy a los reporteros.

La mayoría de los muertos y heridos eran alumnas, señaló. La policía recuperó al menos 40 casquillos de bala en el lugar del ataque.

En un video publicado en línea, se puede escuchar a alumnos —escondidos debajo de los pupitres en un aula cerrada— gritar y llorar mientras se oyen disparos afuera. Algunos llamaron a sus madres. Otros videos muestran a estudiantes visiblemente aterrorizados saliendo del plantel, algunos de ellos abrazados.

Uno de los sospechosos fue detenido en la escuela después del ataque, pero el segundo huyó y se escondió en una casa cercana. La policía lo halló, luego de que algunos residentes le dieran aviso, informaron las autoridades.

Reacción oficial y medidas tras el tiroteo

El presidente Ferdinand Marcos Jr, ordenó una investigación exhaustiva de la balacera, y les pidió a las fuerzas del orden reforzar la seguridad en todas las escuelas, lugares de trabajo y áreas públicas, señaló la subsecretaria de Comunicaciones, Claire Castro.

"El presidente se entristeció por este incidente. Cualquiera, especialmente los padres de las víctimas, se sentirá triste y aterrorizado", expresó Castro.

Los sospechosos serán entregados a funcionarios gubernamentales de seguridad social después de la investigación, ya que son menores de edad. El joven de 14 años estaría exento de procesamiento penal en virtud de una ley filipina de 2006, que fija la edad mínima de 15 años para que un menor sea penalmente responsable, y sólo si las autoridades determinan que un sospechoso era claramente consciente del delito cometido y de sus repercusiones.

La policía nacional ha instado a la población a mantener la calma y a cooperar con las autoridades, proporcionando cualquier información que pueda ayudar a la investigación en curso.

Los delitos que implican el uso de armas de fuego son frecuentes en Filipinas, en parte debido a la proliferación de armas no registradas, pero los tiroteos en escuelas son relativamente raros.

En 2022, un hombre armado con pistolas abrió fuego en una universidad exclusiva en el área metropolitana de Manila antes de una ceremonia de graduación, matando a un exalcalde de una ciudad filipina con quien el sospechoso tenía una disputa de larga data, y a otras dos personas. El agresor fue detenido.