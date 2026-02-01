Ataque ruso mata a 12 en Dnipró

KIEV, Ucrania (AP) — Un ataque ruso con drones impactó el domingo un autobús que transportaba mineros en la ciudad ucraniana de Dnipró y mató al menos a una docena de personas, informaron las autoridades ucranianas el domingo, horas después que el presidente Volodymyr Zelenskyy anunciara que la próxima ronda de conversaciones de paz entre las delegaciones de Rusia y Ucrania tendrá lugar el miércoles y jueves.

El ataque hirió a varias personas más y provocó un incendio que posteriormente fue extinguido, según los servicios de emergencia.

DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, indicó que era propietaria del autobús y acusó a Rusia de perpetrado "un ataque terrorista a gran escala en las minas de DTEK en la región de Dnipró", cuya capital es del mismo nombre.

"El epicentro de uno de los ataques fue un autobús de la empresa que transportaba mineros desde la empresa luego de un turno laboral en la región de Dnipró", escribió la empresa en una publicación de Telegram.

El ataque se registra días después que el presidente estadounidense Donald Trump señalara que el Kremlin había acordado detener temporalmente sus ataques contra la capital ucraniana y otras ciudades, ya que la región sufre temperaturas bajo cero que han generado dificultades generalizadas a la población ucraniana.

El ministro de Energía ucraniano Denys Shmyhal calificó la agresión del domingo en Dnipró como "un ataque cínico y selectivo contra los trabajadores del sector energético" y detalló que ocurrió cerca de la mina Ternivska, al este de la ciudad.

Horas antes, los servicios de emergencia de Ucrania informaron que drones de ataque rusos hirieron a seis personas en un hospital de maternidad en Zaporiyia, en el sur de Ucrania, el domingo por la mañana.

No hay conversaciones de paz el domingo

Por otra parte, se esperaba que enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieran el domingo en Abu Dabi para continuar las negociaciones destinadas a poner fin a la invasión de plena escala de Moscú a su vecino. Pero el domingo por la mañana, Zelenskyy anunció que se llevarán a cabo la próxima semana.

"Acabamos de recibir un informe de nuestro equipo negociador", dijo Zelenskyy en una publicación de Telegram. "Las fechas para las próximas reuniones trilaterales se han fijado: 4 y 5 de febrero en Abu Dabi. Ucrania está lista para conversaciones sustanciales, y estamos interesados en un resultado que nos acerque a un final real y digno de la guerra".

De momento no ha habido comentarios de las autoridades estadounidenses ni rusas.

El sábado por la tarde, el principal enviado ruso, Kirill Dmitriev, dijo que había mantenido una "reunión constructiva con la delegación pacificadora de Estados Unidos" en Florida.

Hasta ahora, las autoridades han revelado pocos detalles de las conversaciones en Abu Dabi, que forman parte de un esfuerzo de un año por parte del gobierno de Donald Trump para guiar a las partes hacia un acuerdo de paz y poner fin a casi cuatro años de guerra abierta.

Aunque los gobiernos de Ucrania y Rusia han acordado en principio con los llamados de Washington a un compromiso, Moscú y Kiev difieren profundamente sobre cómo debería ser un acuerdo.

Un tema central es si Rusia debería mantener o retirarse de las áreas de Ucrania que sus fuerzas han ocupado, especialmente la región industrial oriental de Ucrania conocida como el Donbás, y si debería obtener terreno allí que aún no ha capturado.

Drones atacan hospital de maternidad ucraniano

Más temprano el domingo, drones de ataque rusos impactaron un hospital de maternidad en el sur de Ucrania, informó el servicio de emergencia ucraniano.

En una publicación de Telegram, se detalló que el ataque hirió a tres mujeres en el hospital de la ciudad de Zaporiyia y también provocó un incendio en el área de recepción de ginecología que luego fue extinguido. El jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, dijo más tarde que el número de heridos había aumentado a seis.

El Kremlin confirmó el viernes que acordó detener los ataques a Kiev hasta el domingo, pero se negó a revelar detalles, lo que dificulta una evaluación independiente de si la medida conciliatoria realmente tuvo lugar.

En la última semana, Rusia ha atacado activos energéticos en la ciudad sureña ucraniana de Odesa y en Járkov en el noreste. También impactó la región de Kiev el miércoles, matando a dos personas e hiriendo a cuatro.

Durante la noche del domingo, Rusia lanzó 90 drones de ataque, de los cuales 14 impactaron nueve ubicaciones, informó la fuerza aérea de Ucrania en una publicación de Telegram. Una mujer y un hombre murieron en un ataque de drones nocturno en Dnipró, una ciudad en el este de Ucrania, según el jefe de la administración local, Oleksandr Hanzha.

El bombardeo ruso también golpeó el centro de Jersón, una ciudad en el sur de Ucrania, poco después de las 7:00 de la mañana, hora local, hiriendo gravemente a una mujer de 59 años, según una publicación en Facebook de la administración militar municipal.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el domingo por la mañana que sus fuerzas habían utilizado aviación operativa-táctica, drones de ataque, fuerzas de misiles y artillería para atacar la infraestructura de transporte utilizada por las fuerzas ucranianas.

En una publicación separada el domingo, agregó que las defensas aéreas rusas derribaron 21 drones ucranianos que volaban sobre el suroeste y oeste de Rusia. No mencionó ninguna víctima o daños.