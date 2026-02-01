Morena mueve sus piezas en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Tras la renuncia de Adán Augusto López Hernández como coordinador de la bancada de Morena en el Senado -cargo que también conlleva la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)-, el legislador Ignacio Mier Velazco fue elegido para encabezar el órgano en la Cámara Alta.

Mier Velazco, originario de Puebla y nacido el 4 de enero de 1961, es un legislador con larga trayectoria en el Congreso de la Unión; ocupó cargos en diferentes niveles de representación y liderazgo legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como ahora en el Senado de la República, donde representa al estado de Puebla para el periodo 2024-2030.

Con licenciatura en Administración de Empresas, Mier Velazco ha desarrollado una carrera legislativa que lo llevó a ocupar cargos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Su carrera inició en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fue diputado local y federal antes de integrarse al partido guinda en 2017.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antes de llegar al Senado, fue diputado federal en diversas legislaturas y también diputado local. En la LXIV y LXV Legislaturas, fungió como diputado por representación proporcional y consolidó presencia en la actividad parlamentaria nacional.

Durante su paso por San Lázaro, Mier Velazco adquirió experiencia en la conducción de la bancada mayoritaria de Morena, destacándose por su participación en comisiones clave y en la coordinación de la agenda legislativa del grupo parlamentario.

Su experiencia legislativa incluye la integración a comisiones relevantes, como Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores, así como su papel como representante de su partido en negociaciones internas del Congreso.