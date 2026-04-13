Ataques antisemitas 2025 dejan 20 muertos en tres continentes

TEL AVIV, Israel (AP) — El año pasado registró el nivel más alto de violencia mortal contra judíos en todo el mundo en más de tres décadas, con 20 personas asesinadas en ataques antisemitas, según un estudio anual publicado por la Universidad de Tel Aviv el lunes.

La violencia, incluido un ataque mortal durante una celebración de Hannuka en Australia, prolongó un repunte que comenzó tras los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra de Israel en Gaza, señalaron los autores del informe.

"Los datos generan preocupación de que un alto nivel de incidentes antisemitas se esté convirtiendo en una realidad normalizada", afirmó Uriya Shavit, editor principal del informe anual.

Según el informe, se registraron ataques antisemitas mortales en tres continentes. Quince personas murieron en el evento festivo en la playa Bondi de Sydney en diciembre. Hubo muertes adicionales en dos ataques antisemitas en Estados Unidos, en Washington, D.C., y Colorado; y en Reino Unido, donde dos personas murieron en una sinagoga de Manchester en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío.

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Cada año, el Centro para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo de la Universidad de Tel Aviv y el Instituto Irwin Cotler para la Democracia, los Derechos Humanos y la Justicia publican el informe sobre antisemitismo antes del Día de Conmemoración del Holocausto en Israel.

La jornada marca un memorial nacional por los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, que comienza el lunes por la noche.

El informe también registró un aumento de ataques antisemitas que causaron daños físicos, incluidas golpizas y lanzamiento de piedras.

El estudio determinó que 2025 fue el año más mortífero para los ataques antisemitas desde 1994, cuando el atentado con bomba contra un centro comunitario judío en Argentina mató a 85 personas e hirió a más de 300. Un tribunal argentino ha responsabilizado a Irán y a su aliado Hezbollah por el ataque.

Según el informe, el número total de incidentes antisemitas el año pasado aumentó de forma moderada en comparación con 2024, pero ese total representa un salto enorme respecto de 2022, antes de la guerra en Gaza. El informe contabiliza incidentes que van desde agresiones físicas y vandalismo hasta amenazas verbales y acoso en redes sociales.

"Se registró un pico en el número de incidentes inmediatamente después del ataque del 7 de octubre, tras lo cual empezamos a ver una tendencia a la baja —pero, lamentablemente, esa tendencia no continuó en 2025", manifestó Shavit.

En Reino Unido, hubo 3.700 incidentes antisemitas en 2025, un leve aumento frente a 3.556 en 2024. En Canadá, el total de incidentes creció de 6.219 en 2024 a 6.800 en 2025, una cifra más de tres veces superior a la de 2022.

El informe concluyó que, incluso después de que el alto el fuego en Gaza entró en vigor el octubre pasado, los incidentes antisemitas siguieron aumentando en comparación con el mismo periodo del año anterior. En Australia, se registraron 588 incidentes antisemitas entre octubre y diciembre de 2025, respecto a los 492 del mismo periodo en 2024. En comparación, en toda Australia hubo un total de 472 incidentes antisemitas durante todo 2022.

La mayoría de los ataques físicos fueron perpetrados por personas que actuaron por su cuenta, lo que explica por qué es tan difícil intentar prevenirlos, de acuerdo con Carl Yonker, director de investigación del estudio. Indicó que la mayoría de los ataques fueron cometidos por cristianos blancos extremistas dedicados a la supremacía blanca o por musulmanes radicales, y a menudo los agresores estaban desempleados y atravesaban dificultades económicas.

Las estadísticas se basan en reportes de la policía, autoridades nacionales y comunidades judías locales.