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Ataques rusos dejan 10 muertos en Ucrania

Por AP

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Ataques rusos dejan 10 muertos en Ucrania

Kiev, Ucrania.- Rusia y Ucrania intercambiaron ataques mortales durante la noche y el sábado por la mañana, que dejaron 10 muertos y decenas de heridos, informaron autoridades de ambos bandos el sábado.

Los ataques se produjeron al tiempo que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski viajaba a Estambul para reunirse con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. También se verá con el patriarca ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos orientales.

"Estamos trabajando para fortalecer nuestra asociación a fin de garantizar la protección real de vidas, avanzar hacia la estabilidad y garantizar la seguridad en Europa y Oriente Medio. Los esfuerzos conjuntos siempre dan los mejores resultados", dijo Zelenski en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram tras llegar a Estambul.

Cinco personas —tres mujeres y dos hombres— murieron en la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk. El ataque causó daños en puestos de un mercado y en una tienda.

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