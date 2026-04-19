Ataques rusos en Ucrania dejan muertos y heridos este domingo

KIEV, Ucrania (AP) — Ataques rusos mataron al menos a dos personas en Ucrania, dijeron funcionarios el domingo, mientras el ejército ucraniano atacó una fábrica de drones en el suroeste de Rusia.

Muertos y daños por ataques con drones rusos en Ucrania

Un adolescente de 16 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas en un ataque "masivo" nocturno con drones contra Chernígov, en el norte de Ucrania, según el jefe de la administración militar de la ciudad.

Los rescatistas encontraron el cuerpo del menor cuando retiraban escombros, informó Dmytro Bryzhynskyi en Telegram el domingo por la mañana. El ataque con drones también hirió a tres mujeres y a un hombre, indicó. Varias viviendas se incendiaron, agregó.

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Drones rusos también atacaron la ciudad sureña de Jersón el domingo, según reportaron las autoridades locales.

Un hombre murió a causa de sus heridas después de que un dron impactara contra una furgoneta que circulaba por el centro de la ciudad, según Oleksandr Prokudin, jefe de la administración regional. Un segundo hombre fue hospitalizado con lesiones por la explosión, señalaron las autoridades regionales.

Rusia lanzó 236 drones contra territorio ucraniano durante la noche hasta el domingo, informó la fuerza aérea de Ucrania. De ellos, 203 fueron derribados, mientras que 32 alcanzaron objetivos en 18 ubicaciones distintas, indicó.

Ataque ucraniano a fábrica de drones en Rusia

Ucrania dice que atacó una fábrica rusa de drones

Mientras tanto, Ucrania atacó una fábrica de drones en la ciudad de Taganrog, informó el Estado Mayor General ucraniano. El sitio se encuentra en el suroeste de Rusia, unos 55 kilómetros (35 millas) al este de territorio oriental ucraniano ocupado por Rusia.

Según el ejército, drones ucranianos provocaron un incendio en la fábrica Atlant Aero, que diseña y produce drones de ataque y de reconocimiento, así como componentes para vehículos aéreos no tripulados más potentes que pueden transportar bombas guiadas de hasta 250 kilogramos (550 libras).

La marina de Ucrania indicó que llevó a cabo el ataque contra la fábrica de drones en el sur de Rusia, utilizando misiles de crucero Neptune de fabricación nacional.

"Esta empresa de defensa es una parte importante del complejo militar-industrial ruso, donde se desarrollaron y fabricaron drones", declaró la marina en una publicación en línea.

También publicó imágenes de una enorme nube de humo sobre la ciudad, que, según dijo, fue el impacto de los ataques.

Tres personas resultaron heridas en un ataque aéreo nocturno contra infraestructura comercial en Taganrog, según el gobernador regional ruso, Yuri Slyusar. No precisó qué instalación fue alcanzada, pero informó que almacenes se incendiaron tras el asalto.

La alcaldesa de Taganrog, Svetlana Kambulova, señaló que el ataque dañó "empresas comerciales" en la ciudad, así como una escuela de formación profesional y varios automóviles.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas derribaron 274 drones ucranianos durante la noche, además de bombas aéreas guiadas y un misil de crucero Neptune. El ministerio no indicó cuántos alcanzaron objetivos.

Investigación oficial por tiroteo masivo en Kiev

El Ministerio del Interior de Ucrania inició el domingo una investigación oficial sobre un tiroteo masivo en Kiev el día anterior que mató a seis personas e hirió al menos a otras 14.

Un hombre con un arma automática mató a seis personas y se atrincheró dentro de un supermercado con rehenes en la capital ucraniana antes de que la policía lo matara, dijeron las autoridades.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, describió al atacante como "claramente inestable".

El hombre armado, de 58 años, no ha sido identificado, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresó el sábado que nació en Rusia. Las autoridades trabajaban para reconstruir un motivo para la violencia.

Varios policías fueron suspendidos por presuntamente no responder de manera adecuada en las etapas iniciales del tiroteo. Klymenko, el ministro del Interior, describió su comportamiento como "vergonzoso e indigno" de su papel como agentes de policía.

Afirmó que no había planes para endurecer las leyes de posesión de armas, argumentando que las armas en manos de ciudadanos respetuosos de la ley habían ayudado a la defensa del país contra Rusia.

El tiroteo masivo —inaudito en el Kiev en tiempos de guerra tras la invasión rusa — tuvo lugar en un concurrido distrito central de la ciudad, fuera de un bloque de apartamentos y un centro comercial cercano, dejando cuerpos en una calle abarrotada mientras los transeúntes huían para ponerse a salvo.

Un reportero de The Associated Press en el lugar vio los cuerpos de las víctimas en la calle cubiertos con mantas de emergencia antes de que fueran retirados.

Zelenskyy arremete contra exención de sanciones de EEUU sobre petróleo ruso

Mientras tanto, Zelenskyy respondió con consternación a la decisión del gobierno de Trump del viernes de extender su pausa en las sanciones a los envíos de petróleo ruso.

"Cada dólar pagado por el petróleo ruso es dinero para la guerra", escribió Zelenskyy en una publicación en X, argumentando que cualquier ingreso adicional que el Kremlin obtenga de las ventas de petróleo "se convierte directamente en nuevos ataques contra Ucrania".

"Por eso es importante que los petroleros rusos sean detenidos, que no se les permita entregar petróleo a los puertos. Las exportaciones de petróleo del agresor deben disminuir, y las sanciones de largo alcance de Ucrania deben seguir trabajando hacia ese objetivo", agregó.

La llamada licencia general, destinada a aliviar las restricciones al suministro derivadas de la guerra con Irán, significa que las sanciones de Estados Unidos no se aplicarán durante 30 días a las entregas de petróleo ruso que hayan sido cargadas en petroleros a partir del viernes. Extendió una licencia similar de 30 días emitida en marzo para el petróleo ruso que había sido cargado para el 11 de marzo.