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Autobús cae por un barranco; 25 muertos

Por EFE

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Autobús cae por un barranco; 25 muertos
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      Nairobi, Kenia.- Las autoridades de Cabo Verde elevaron este domingo de 21 a 25 el número de muertos en el accidente ocurrido cuando un autobús que transportaba principalmente a estudiantes, incluidos niños y adolescentes, se salió de la carretera y cayó por un precipicio en la isla de Fogo, una de las diez del archipiélago africano.

      En su declaración a una cadena de televisión local pública TCV, compartida en su página de la red social Facebook, el presidente del país, José María Neves, afirmó que "es necesario brindar consuelo y apoyo psicológico a todas las familias de los 25 fallecidos".

      Neves -que, según la Presidencia, se desplazó a la isla afectada este domingo- tildó los hechos de "inmensa tragedia", al destacar que se trataba de "jóvenes y adolescentes" y que se debe dar "asistencia" a los familiares de las víctimas y a todos los afectados, además de "investigar las causas".

      Diecinueve niños y adolescentes -ocho niñas y once niños- fueron atendidos, según la prensa caboverdiana, en los servicios de urgencia del Hospital Regional de San Francisco de Asís, donde cinco víctimas sucumbieron a sus heridas, "todas ellas con traumatismo craneoencefálico", según precisó el director médico del centro, Dionísio Semedo.

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      Las víctimas tienen edades comprendidas entre los seis y los dieciséis años y presentan politraumatismos, con lesiones en extremidades inferiores.

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