Autoridades allanan Congreso de Chile

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SANTIAGO.- Las autoridades de Chile realizaron diversos allanamientos en la sede del Congreso Nacional y otras dependencias en el marco de una investigación que indaga presuntos actos de corrupción en el organismo estatal encargado de administrar becas y alimentación a los estudiantes de todo el país y en la que estarían involucrados parlamentarios.

Según la fiscalía, las diligencias se enmarcan en las indagaciones de graves delitos de corrupción asociados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como presuntas irregularidades en los procesos de licitación.

"Llevamos a cabo una diligencia intrusiva bastante relevante para la investigación que seguíamos, que tiene relación con varios delitos que se están investigando: fraude al fisco, sobornos, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción", explicó a los periodistas la fiscal Constanza Encina.

La operación, coordinada por la fiscalía y la brigada anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), se realizó de forma simultánea en diversas oficinas públicas y privadas de la región Metropolitana, donde está la capital Santiago, y Valparaíso, sede del Congreso. Igualmente se llevaron a cabo registros y allanamientos en las ciudades de Iquique, Copiapó y La Serena, así como en Coyhaique.

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