Autoridades en Arizona investigan desaparición de Nancy Guthrie con apoyo del FBI

NUEVA YORK, EU, febrero 10 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El

y las

, en Arizona, liberaron este martesque muestran a uny enmascarado en el porche de la, la madre de 84 años de la presentadora de televisión, quien estádesde el 1 de febrero.Las fotos y algunos clips breves, compartidos por el director del, Kash Patel, muestran a la persona manipulando la cámara del timbre la mañana en que Nancy fue vista por última vez, lo que sugiere suen el caso. Las autoridades aseguran que se recuperaron datos que no estaban almacenados originalmente debido a que la cámara no tenía servicio activo.fue reportadael 1 de febrero por la tarde en, tras no presentarse a un servicio religioso habitual y al no poder contactarse con ella. Investigadores del Pima County Sheriff's Department y delcalificaron la escena como operación criminal y desplegaron unidades K-9, drones y equipos de búsqueda en la zona.En las imágenes difundidas se ve a un, guantes y mochila, cuyo rostro no es visible, parado junto a la entrada de la casa momentos antes de que Guthrie desapareciera, lo que ha intensificado las pesquisas sobre un. Hasta el momento no se ha identificado oficialmente a ningún sospechoso ni se ha emitido una orden de arresto.La, incluyendo a Savannah y sus hermanos, ha realizado múltiples llamados públicos de ayuda, difundiendo mensajes en redes sociales pidiendo información y ofreciendopor datos que conduzcan a la aparición de su madre o a la detención del responsable. Las autoridades federales también ofrecieron unade 50.000 dólares por información útil para el caso.Dosno verificadas han circulado en medios y entre familiares, con exigencias de pago enque incluían plazos que ya expiraron sin confirmación de contacto con los presuntos secuestradores. Investigadores locales y federales continúan evaluando la autenticidad de esos mensajes mientras solicitan la colaboración ciudadana para aportar pistas.La desaparición de Guthrie ha captado, no solo por el perfil de su hija, copresentadora del popular "Today Show", sino también por lasde la mujer, que vivía sola, tenía, utilizaba marcapasos y requería medicación diaria, lo que agrava la preocupación por su bienestar.