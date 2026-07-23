Caen dos objetivos prioritarios y generadores de violencia
Los detenidos coordinaban trasiego de droga, extorsiones y abastecimiento de armas en varias entidades.
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CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fueron detenidos dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales.
Acciones de la autoridad
En redes sociales el funcionario federal informó que las autoridades federales detuvieron en Yucatán a Héctor Manuel "N", alias "Kado", líder de una célula responsable de coordinar actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de realizar extorsiones, homicidios y otros hechos violentos en Baja California.
Detalles confirmados
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Indicó que, en Nayarit, derivado de meses de trabajos de inteligencia, las autoridades cumplimentaron órdenes de cateo en dos inmuebles, donde fue capturado Óscar "N", uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León, relacionado con distribución de droga, tráfico de armas y lavado de dinero.
También es señalado de abastecer de armamento a células delictivas y responsable de agresiones a autoridades, bloqueos e incendios en la entidad.
"Estas detenciones ayudarán a disminuir la violencia en estas entidades federativas", subrayó el titular de la SSPC.
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