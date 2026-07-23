UIF identifica red financiera vinculada al CJNG en México

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) logró identificar una serie de indicadores financieros, los cuáles le permitieron detectar a 55 personas presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

UIF identifica red financiera vinculada al CJNG

De acuerdo con el comunicado 61, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT) designó a 55 hombres, 39 personas físicas y 16 personas morales, relacionados con esta estructura financiera, como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

La UIF detalló que, derivado de un análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, se identificaron "indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita".

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Operaciones financieras detectadas por la UIF

Entre los principales indicadores detectados se encuentran:

· Operaciones en efectivo

· Adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles

· Transferencias internacionales

· Uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio

· Inconsistencias en los ingresos reportados al SAT

La declaración también señala que las autoridades detectaron "posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero", lo que permitió fortalecer la identificación de la red financiera presuntamente vinculada al CJNG.

Red financiera del CJNG incluía 16 empresas con actividades ilícitas

Además de las 39 personas físicas, el análisis identificó 16 personas morales con actividades ilícitas. Según la UIF, algunas de estas empresas registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentaban características de empresas fachada o estructuras corporativas con "limitada o nula actividad económica aparente".

UIF presenta denuncia ante la FGR y bloquea a sujetos vinculados al CJNG

Como parte de las acciones derivadas de esta investigación, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con la designación internacional de la OFAC e incorporó a ocho sujetos adicionales, cuatro personas físicas y cuatro personas morales, vinculados con la misma estructura financiera.

Hacienda subrayó que las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses buscan "prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada".

La dependencia añadió que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.