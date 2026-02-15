logo pulso
Avalancha en Mont Blanc Italia deja dos esquiadores muertos

El Servicio de Rescate Alpino de Italia coordinó búsqueda con helicópteros y perros en zona de freeride.

Por AP

Febrero 15, 2026 05:29 p.m.
A
Avalancha en Mont Blanc Italia deja dos esquiadores muertos

Una avalancha fuera de pista cobró la vida de dos esquiadores y dejó herido a uno más el domingo en el lado italiano del Mont Blanc, cerca de la frontera entre Francia y Suiza, informaron las autoridades.

Rescate alpino en Courmayeur tras avalancha

Al menos tres esquiadores quedaron atrapados en la avalancha en Couloir Vesses, una conocida ruta de freeride en Courmayeur, en la parte alta del Val Veny, de acuerdo con el Servicio de Rescate Alpino de Italia.

Una de las víctimas fue trasladada en estado grave a un hospital, donde falleció poco después, indicó el organismo. Quince rescatistas, tres unidades caninas y dos helicópteros participaron en las labores de búsqueda y rescate.

Condiciones peligrosas y cifras recientes en Alpes italianos

Courmayeur, una localidad de unos 2.900 habitantes, se encuentra a unos 200 kilómetros (124 millas) al noroeste de Milán, una de las sedes que alberga los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Otra persona quedó sepultada parcialmente por una avalancha en Trentino, donde fue rescatada por sus acompañantes, informaron las autoridades el domingo.

Un récord de 13 esquiadores de campo traviesa, alpinistas y excursionistas han muerto en las montañas italianas durante la semana que terminó el 8 de febrero, informó el Servicio de Rescate Alpino el lunes pasado, incluidos 10 en avalanchas desencadenadas por un manto de nieve particularmente inestable.

Nevadas recientes durante las tormentas y acumulaciones de nieve sobre capas débiles han creado condiciones especialmente peligrosas a lo largo de todo el arco alpino entre Francia, Suiza y Austria, indicó el Servicio de Rescate Alpino.

SLP

AP

El Servicio de Rescate Alpino de Italia coordinó búsqueda con helicópteros y perros en zona de freeride.

