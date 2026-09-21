Bolivia elimina subsidio al diésel y sindicatos amenazan con protestas

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El gobierno boliviano intentaba sofocar el lunes las amenazas de protestas de sindicatos tras la eliminación del subsidio al diésel decretada el fin de semana que afecta, sobre todo, al transporte de mercancías y pasajeros pese a que las autoridades anticiparon que de momento la gasolina seguirá subvencionada.

Eliminación del subsidio y reacción social

Desde el sábado el diésel se vende a precio internacional tras más de 20 años de subsidio, lo que provocaba al Estado una carga fiscal más de 2.000 millones de dólares anuales en medio de la peor crisis económica en 40 años. La eliminación del subsidio fue un requisito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar a Bolivia un préstamo por 1.900 millones de dólares, según el ministro de Economía, Christian Morales.

Transportistas, campesinos, integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y trabajadores informales preparan reuniones para definir las "medidas de presión" contra el gobierno mientras rige hasta fin de año el estado de excepción que decretó el presidente Rodrigo Paz para controlar las protestas de 53 días con cortes de ruta que asfixiaron a La Paz y otras ciudades entre junio y julio.

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Medidas oficiales y contexto político

El lunes policías y soldados salieron a patrullar las principales carreteras para evitar bloqueos.

El retiro del subsidio ha tenido un efecto inmediato, desaparecieron las kilométricas filas y las esperas de hasta tres días para comprar el combustible. En contrapartida, los precios de los alimentos —que ya estaban altos— se incrementaron el fin de semana en los mercados.

"Ya no alcanza la plata, ya no sabemos cómo más estirar el dinero. Mucha gente no sabe qué hacer para comprar alimentos", dijo a The Associated Press el ama de casa Sandra López. "Verduras y frutas volverán a subir porque la nueva carga recién llegará desde el martes", agregó la vendedora Dionisia Calle.

Mientras tanto, Paz arribó a Estados Unidos para un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien habló de apertura de mercados, cooperación y la lucha antidrogas. También sostendrá reuniones con organismos multilaterales para "acelerar la llegada de inversiones para la recuperación económica", dijo el portavoz José Luis Gálvez. Sus ministros están enfocados en promover reuniones y acuerdos para desactivar las protestas, acotó.

El mandatario centroderechista heredó problemas acumulados durante dos décadas de gobiernos de izquierda, entre ellos la caída en la producción de gas natural, la reducción de la generación de divisas, dificultades para importar productos, inflación y un creciente malestar social.

Sin embargo, Paz es criticado por opositores por mantener a la petrolera estatal a cargo de la venta de hidrocarburos y por algunos escándalos en sus 10 meses de gestión.

"La demora en tomar medidas, la falta de previsión y las decisiones cambiantes del gobierno generan mayor incertidumbre", dijo el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002).

Para el analista Francesco Zaratti el recorte del subsidio era necesario y obliga a vivir "con la verdad y no en la ficción", pero a la vez aplicar "medidas de compensación para la población más vulnerable".