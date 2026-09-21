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The Washington Post se une a boicot contra Trump por veto a medios

Publicaciones afectadas demandaron a la Casa Blanca por revocar sus credenciales sin aviso previo

Por EFE

Septiembre 21, 2026 02:05 p.m.
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Donald Trump / Foto: Archivo

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      El periódico The Washington Post no publicará fotografías de los actos que tiene previsto el presidente estadounidense, Donald Trump, este lunes en Nueva York en solidaridad con tres medios vetados en la Casa Blanca y después de que las principales televisiones también suspendieran hoy su cobertura presidencial.

      Hasta la medianoche de este el lunes, el rotativo "se une al esfuerzo colectivo de los fotógrafos en otras plataformas que cubren la Casa Blanca en una muestra de apoyo con los medios vetados", declaró Olivia Peterson, portavoz del medio, en un comunicado.

      Los eventos incluyen la salida del presidente de la Casa Blanca hacia Nueva York y los actos previsto en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

      Previamente, las cadenas ABC, CBS, Fox News y NBC acordaron suspender la cobertura televisiva de los eventos presidenciales.

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      Sin embargo, Trump defendió este lunes el veto anunciado el viernes sobre CNN, MS NOW y Politico para acceder a la Casa Blanca al acusar a estos medios de difundir "noticias falsas".

      Los medios afectados presentaron este mismo lunes una demanda contra el mandatario ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D.C. al considerar que la medida atenta contra la Primera Enmienda.

      "Esta mañana (lunes), notificamos al Gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa", indican los medios.

      "Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes", alegan.

      Trump acusó a los tres medios vetados de "escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos" y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.

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