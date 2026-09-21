Choque en Distribuidor Juárez deja un muerto y cuatro heridos
El conductor de una camioneta se impactó contra el muro divisorio, cuando circulaba por carriles centrales de la 57
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Un hombre de 45 años perdió la vida y cuatro personas resultaron lesionadas en un fuerte accidente registrado durante la madrugada en la carretera 57, a la altura del Distribuidor Juárez.
El percance fue reportado antes de las 06:00 horas, cuando una camioneta Ford Platinum blanca, de doble cabina, circulaba por los carriles centrales de la carretera 57 con dirección al Distribuidor Juárez.
Al llegar al ascenso del distribuidor, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra el muro que divide los carriles.
A causa del choque, uno de los ocupantes, de 45 años, perdió la vida, mientras que otras cuatro personas resultaron lesionadas. Paramédicos las trasladaron a hospitales para recibir atención médica especializada.
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Elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal acudieron al sitio y resguardaron la zona.
Posteriormente, policías de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias para determinar las causas del accidente.
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